Президент Росії Володимир Путін розповів, чому ще не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу.

Володимир Путін розповів, що у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна". Про це він сказав на зустрічі з керівниками російських ЗМІ.

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Так, головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков запитав, чи не хоче Володимир Путін своїм прикладом підтримати вакцинацію.

Однак Путін відповів, що не буде цим маніпулювати і не планує робити щеплення спеціально перед камерами.

Але я, безумовно, отримаю нашу вакцину, яку вважаю найкращою в світі за всіма показниками,

– сказав Володимир Путін.

За його словами, у нього є план вакцинації, в якому є щеплення від грипу і пневмокока, так що він порадиться з лікарями, коли краще це зробити.

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко

Препарат "Супутник V" був зареєстрований у Росії 11 серпня 2020 року.

Він став першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу у світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.

Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї та Туркменістані.

За даними РФПІ, вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання в експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу