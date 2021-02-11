Путін відповів, чому ще не отримав вакину про коронавірусу "Супутник V"

Джерело:"Коммерсант"
Президент Росії Володимир Путін розповів, чому ще не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу.
Володимир Путін розповів, що у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна". Про це він сказав на зустрічі з керівниками російських ЗМІ.
Читайте також Успіх на 96%: нові таблетки за 48 годин знизили вірусне навантаження SARS-CoV-2
Так, головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков запитав, чи не хоче Володимир Путін своїм прикладом підтримати вакцинацію.
Однак Путін відповів, що не буде цим маніпулювати і не планує робити щеплення спеціально перед камерами.
Але я, безумовно, отримаю нашу вакцину, яку вважаю найкращою в світі за всіма показниками,
– сказав Володимир Путін.
За його словами, у нього є план вакцинації, в якому є щеплення від грипу і пневмокока, так що він порадиться з лікарями, коли краще це зробити.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу