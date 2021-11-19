"Нещеплені – це вірусні бомби"
При цьому рівень смертності залишається відносно низьким завдяки вакцинації. Тож вони готують запроваджувати жорсткіші обмеження для усіх нещеплених від коронавірусу.
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Президент французького регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзельє заявив, що "нещеплені – це вірусні бомби".
Він закликав оновити схему паспортів вакцинації. Тобто, він вважає що дві дози вакцини недостатньо – і закликає щеплювати громадян третьою дозою, зокрема, медичних працівників.
Таку заяву Рено Мюзельє зробив після рішення керівництва Німеччини посилити карантинні заходи для нещеплених людей. Однак після цього висловлювання політика гостро розкритикували.
У Німеччині теж готуються до посилення обмежень
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також заявила, що четверта хвиля COVID-19 повністю накрила країну. У зв'язку з погіршенням ситуації вона закликала регіональних лідерів вжити заходів для запровадження більш жорстких карантинних обмежень.
Зокрема, влада пропонує змусити людей обов'язково показувати документ про вакцинацію або негативний тест на COVID-19 у громадському транспорті та на роботі.
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Ситуація в Україні
Наразі в Україні, станом на 18 листопада, вимогам жовтої зони карантину відповідають лише:
- Кіровоградська;
- Тернопільська;
- Чернівецька області.
Однак навіть там МОЗ хоче посилити правила карантину. Зокрема, там планують ввести обов'язковий повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів закладів.