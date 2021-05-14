П'ятеро українських моряків захворіли на малярію: один з них помер

У 5 співробітників морських суден, які прибули з країн південної Африки, виявили малярію. На жаль, 1 людина померла.

Померлий чоловік родом з Одеської області, на момент смерті йому був всього 31 рік. Впродовж останніх 6 місяців він працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д'Івуар, Конго).

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З'ясувалося, що чоловік не отримував протималярійні препарати під час рейсу.

В ході епідрозслідування стало відомо, що на тому ж судні перебували шестеро моряків. Усі вони громадяни України, які одночасно повернулися на рідні землі. Двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у Херсоні та Миколаєві.

Що відомо про інших хворих на малярію в Україні

Хворий з Херсонщини звернувся по допомогу на 7 день після хвороби, коли дізнався, що двоє з його колег захворіли на малярію, а один помер. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Діагноз підтвердили лабораторно та призначили специфічне лікування.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома зв'язатися поки що не вдалося.

Згідно з опитуваннями хворих, хімієпрофілактика проти малярії під час перебування на рейсі не проводилася. Центр громадського здоров'я вже направив до власника судна відповідний запит.

Інший хворий – 43-річний одесит, який впродовж останніх 5 місяців був капітаном морського судна (газовоза), яке здійснювало перевезення до портів Анголи.

Чоловіка госпіталізували до приватного медичного закладу на шостий день після проявів симптомів: підвищення температури до 39°С, ознобу, пітливості, слабкості та головного болю. До цього хворий приймав жарознижувальні препарати.

Вже наступного дня стан пацієнта погіршився, тож його перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому призначили специфічне лікування за схемою та дезінтоксикаційну терапію.

Також наприкінці квітня у Херсоні зареєстрували ще один випадок завезеної тропічної малярії – у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевезення контейнерів із Грузії до країн Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) та Азії (Шрі-Ланка, Сінгапур). Хворий проходив медкомісію та інструктаж із профілактики малярії, але профілактичне лікування проти хвороби не приймав.

Центр громадського здоров'я направив запит до Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті щодо наявності на борту морських суден препаратів проти малярії для всіх членів екіпажу.

Малярія – що це? Це загрозливе для життя захворювання, яке передається через укуси комарів. Хвороба піддається профілактиці та навіть лікуванню, якщо вчасно прийняти заходи. Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної й Північної Америк. В Україні всі зареєстровані випадки захворювань завезені.

Зазвичай симптоми малярії з'являються через 10 – 15 днів після укусу інфікованого комара. Серед перших симптомів: лихоманка та головний біль. Але вони можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Але також симптоми можуть виникнути навіть через рік після укусу. Тож якщо навіть через рік після подорожі у вас з'явилися симптоми грипу чи підвищилася температура – негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок, зазначили у Центрі громадського здоров'я.

, тому що малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.