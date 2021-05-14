П'ятеро українських моряків захворіли на малярію: один з них помер

У 5 співробітників морських суден, які прибули з країн південної Африки, виявили малярію. На жаль, 1 людина померла.
Померлий чоловік родом з Одеської області, на момент смерті йому був всього 31 рік. Впродовж останніх 6 місяців він працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д'Івуар, Конго).
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З'ясувалося, що чоловік не отримував протималярійні препарати під час рейсу.
В ході епідрозслідування стало відомо, що на тому ж судні перебували шестеро моряків. Усі вони громадяни України, які одночасно повернулися на рідні землі. Двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у Херсоні та Миколаєві.
Що відомо про інших хворих на малярію в Україні
- Хворий з Херсонщини звернувся по допомогу на 7 день після хвороби, коли дізнався, що двоє з його колег захворіли на малярію, а один помер. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Діагноз підтвердили лабораторно та призначили специфічне лікування.
- Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома зв'язатися поки що не вдалося.
- Згідно з опитуваннями хворих, хімієпрофілактика проти малярії під час перебування на рейсі не проводилася. Центр громадського здоров'я вже направив до власника судна відповідний запит.
- Інший хворий – 43-річний одесит, який впродовж останніх 5 місяців був капітаном морського судна (газовоза), яке здійснювало перевезення до портів Анголи.
- Чоловіка госпіталізували до приватного медичного закладу на шостий день після проявів симптомів: підвищення температури до 39°С, ознобу, пітливості, слабкості та головного болю. До цього хворий приймав жарознижувальні препарати.
- Вже наступного дня стан пацієнта погіршився, тож його перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому призначили специфічне лікування за схемою та дезінтоксикаційну терапію.
- Також наприкінці квітня у Херсоні зареєстрували ще один випадок завезеної тропічної малярії – у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевезення контейнерів із Грузії до країн Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) та Азії (Шрі-Ланка, Сінгапур). Хворий проходив медкомісію та інструктаж із профілактики малярії, але профілактичне лікування проти хвороби не приймав.
- Центр громадського здоров'я направив запит до Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті щодо наявності на борту морських суден препаратів проти малярії для всіх членів екіпажу.
Малярія – що це?
Зазвичай симптоми малярії з'являються через 10 – 15 днів після укусу інфікованого комара. Серед перших симптомів: лихоманка та головний біль. Але вони можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.
Але також симптоми можуть виникнути навіть через рік після укусу. Тож якщо навіть через рік після подорожі у вас з'явилися симптоми грипу чи підвищилася температура – негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок, зазначили у Центрі громадського здоров'я.Лікування необхідно розпочати впродовж перших 24 годин після появи симптомів, тому що малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.