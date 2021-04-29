У п'ятницю Україна отримає ще 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac, – Степанов

У п'ятницю, 30 квітня, в Україну прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що всього очікують близько 2 мільйонів доз препарату.
Очільник МОЗ нагадав, що у березні Україна отримала першу партію у 215 тисяч доз. Загалом передбачений контракт на 1,9 мільйона вакцин.
До теми Sinovac: що відомо про вакцину проти коронавірусу, яка їде в Україну
Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз з нашого контракту на 1,9 мільйона доз,
– розповів Степанов.
Що відомо про Sinovac
Вводити препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а у березні "Лекхім" (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%.
Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.
Головні переваги цієї вакцини – не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога.
Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.
Які темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні:
- За минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали 70 468 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії. Досі добова кількість вакцинованих в країні жодного разу не перевищувала 20 тисяч.
- Впродовж минулої доби використали найбільше вакцин від AstraZeneca – 60 017. Натомість китайський Sinovac ввели 5793 людям, а Pfizer – 4 658 українцям.
- Від старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини ввели 629 182 людям, водночас повний захист, тобто дві дози вакцини отримали 10 людей.