Лікар П'єр Левіс розповів про сучасну кардіологію та її успіхи в боротьбі з захворюваннями. Кардіологи вже навчилися заміняти серцеві клапани, але людей з проблемами серця менше не стає.

Всі випадки – складні

Якими були найскладніші випадки у вашій практиці?

Не буває найскладніших випадків. Вони всі складні, тому що ніколи не знаєш заздалегідь, що саме може статися. Ти можеш взятися за, умовно, легку операцію, а вона виявляється дуже складною. Буває і навпаки.

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Іноді у мене йде пів години на операцію, а іноді 5 годин. Є багато ситуацій, де ми, лікарі, безпорадні. І це дуже гірке відчуття, коли ти не можеш допомогти, оскільки випадок безнадійний.



Лікар побував у Києві / Фото Наталії Новак

Чому, на ваш погляд, люди починають думати про здоровий спосіб життя тільки коли у них вже прогресують серцеві захворювання?

Хороше запитання. Так, коли ти здоровий, ти не думаєш про хвороби. Людина каже собі: я точно не захворію, продовжу палити, тому що я один з тих, хто не матиме ніяких проблем.

Загалом, я думаю, це чудово, коли люди здорові, почуваються добре, не відвідують лікарні. Тому що буває зворотний ефект, коли самі лікарі ніби нагнітають хвороби. Тому, звичайно, якщо ти здоровий, залишайся здоровим і не ходи на прийоми до лікарів.



Фото Наталії Новак

Однак, існують так звані фактори ризику серцево-судинних захворювань. Перший – це паління, другий – ожиріння, далі – діабет, високий кров'яний тиск, а також високий холестерин.

Якщо проблеми з серцем були у ваших родичів, тобто ви схильні до цих захворювань, необхідно бути уважнішими до себе і враховувати ризики. Перестаньте палити, займайтеся спортом, стежте за вагою, спіть вдосталь.

Проте... У світі є безліч людей, які не палять, ведуть здорове життя, у них нормальний кров'яний тиск і рівень холестерину, а потрапляють до нас з інфарктом міокарда. І навпаки. Є люди, які ніколи не займаються спортом, палять цілодобово – таких іноді називають Черчіллями – і живуть до 90 років. Здоровий глузд і розуміння себе – ось що найважливіше.

Як навчилися міняти клапани серця без розтину грудної клітини

Чим відрізняється інтервенційна кардіологія від стандартного методу кардіологічної хірургії?

Традиційна хірургія – це розтин грудної клітини, в результаті пацієнту потрібен тривалий час для відновлення.

П'єр Левіс Засновник і керівник кардіологічного відділення та відділення інтенсивної терапії в "Klinik im Park" (Цюріх, Швейцарія). Всесвітньо відомий хірург провів тиждень у Києві, оперуючи та консультуючи пацієнтів у клініці для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Він є одним з піонерів перкутанної транслюмінальної балонної ангіопластики коронарних артерій. У 1976–1977 рр. доктор П'єр Левіс і його колега Андреас Грюнциг сконструювали балон і провели першу в світі успішну балонну ангіопластику коронарних артерій.

Інтервенційна, або мініінвазивна хірургія – це щадне втручання, коли пацієнт нічого не відчуває під час операції, а післяопераційна реабілітація проходить набагато швидше і легше. Такий пацієнт може йти додому наступного дня. Лише з маленькою дірочкою.



Фото Наталії Новак

Які є нові методи лікування серцево-судинних хвороб? Що ви вважаєте проривом у цій галузі за останні роки?

Однозначно, проривом є те, що ми вже можемо замінювати клапани серця без розтину грудної клітини. Операція Tavi – протезування аортального клапана, наприклад. Це одна з найбільш блискучих і найважливіших змін за останні 13 років. 40 років тому ми могли тільки проводити стентування, а зараз можемо міняти серцеві клапани.



Фото Наталії Новак

Більше сорока років тому ви і ваш колега провели першу в світі балонну ангіопластику коронарних артерій. Розкажіть про цю операцію.

Балонна ангіопластика і стентування коронарних артерій – це малоінвазивний, тобто малотравматичний метод лікування різних форм ішемічної хвороби серця, таких як стабільна і нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда та інших, обумовлених звуженням або повною закупоркою судин, що живлять міокард.

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Наш пацієнт добре себе почував протягом багатьох років після операції. Останній раз я чув про нього кілька років тому, але не знаю чи живий він ще, думаю, що так. У чоловіка була складна ішемічна хвороба серця, і йому робили ще кілька інших операцій. Але балонну ангіопластику коронарних артерій в 1977 році – вперше.