П'ють зілля, а тоді їх привозять в лікарню, – гендиректор Дніпропетровської лікарні про COVID-19

Саме у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова рятують життя українським захисникам, що отримали поранення на Донбасі. Проте у закладі також приймають і хворих на коронавірус. За словами гендиректора медзакладу Сергія Риженка, щодня привозять все більше важких хворих.

Про те, як лікарня справляється з напливом коронавірусних хворих, Риженко розповів у інтерв'ю. Він наголосив, що заклад знову заповнився. Ситуація така сама, як і у листопаді, коли наплив був найбільшим.

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Коронавірусу знову стало багато, – Риженко

Риженко каже, що щодня приймають з десяток важких пацієнтів, яких одразу направляють у реанімацію.

Я не знаю, як це назвати правильно: третя хвиля чи відновлена друга. Але коронавірусу знову стало багато. І людям необхідна допомога. Усі наші ковідні відділення стали працювати у повну силу,

– пояснив Риженко.

Медик розповів, що зараз у лікарні 22 людей перебувають у реанімації і дихають з допомогою апаратів. Дещо зменшився потік хворих на COVID-19 у лютому, саме тому, зазначив Риженко, і карантини, і локдауни – це краще для хворих.

Хворі намагаються лікувати самостійно

Часто проблема у тому, що хворі вважають, що їм під силу вилікуватись від недуги самостійно.

П'ють трави, п'ють різні зілля, про які розповідають сусіди. В останню хвилину, коли втрачають свідомість у під'їзді, їх привозять в лікарню. І вони одразу потрапляють в реанімацію. Багато з тих, хто зараз важкий, вірили до останнього, що можуть вилікуватись вдома,

– пояснив лікар.

Риженко наголошує, з хворобою слід бути насторожі. Адже будь-який прояв хвороби, особливо – задуха та гарячка, може призвести до ускладнень.

Що відомо про коронавірус на Дніпропетровщині?

Станом на 24 березня в області виявили 85 298 випадків коронавірусу, з них 2 228 – летальні. Одужали майже 73 тисячі осіб. За останню добу COVID-19 діагностували у 785 людей.

Дані Станом на 24 березня в області виявили 85 298 випадків коронавірусу, з них 2 228 – летальні. Одужали майже 73 тисячі осіб. За останню добу COVID-19 діагностували у 785 людей.Дані РНБО