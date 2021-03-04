QR-код і державний реєстр: як в Україні виглядатимуть "паспорти" вакцинації

У світі тривають дискусії, як верифікувати людей, що отримали щеплення проти коронавірусної інфекції. До них активно долучається і Україна.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції, що вважає найкращим варіантом створити електронну верифікацію вакцинованої особи.

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Це можна називати "паспорт вакцинації", як завгодно. Йдуть дискусії, як правильно це ідентифікувати в Європі і світі,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр погодився з тим, що будь-який папір навіть з голограмою сьогодні можна підробляти і видавати їх невакцинованим людям.

Відтак простим і надійним способом стане QR-код, який можна буде перевірити, переглянувши дані з державного реєстру і зрозуміти, чи особа отримала щеплення проти коронавірусу.

Денис Шмигаль зазначив, що дискусія, яку розпочала Європа, ще триває. Досі єдиної думки стосовно того, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинованої особи", ще немає.

"Дискусії тривають, ми також будемо долучатися і ділитися досвідом роботи державного реєстру вакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня", – сказав він.

Чи можна зробити щеплення поза чергою?

Денис Шмигаль запропонував стратегію, якою, найімовірніше, зможуть скористатися люди з "5 етапу", які бажають поїхати закордон з туристичною метою, а саме – вакцинуватися комерційно.

"Я впевнений, що влітку ситуація буде стабілізована і виробники вакцин будуть торгувати не лише з урядами, а й з комерційними підприємствами (для того, щоб отримати щеплення проти коронавірусу платно, – ред.). Це дасть певну змогу, щоб люди почали мандрувати, адже країни не будуть настільки закритими.Це поки що можливості, дискусії тривають", – наголосив він.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу