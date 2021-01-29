Рада у другому читанні підтримала використання іноземних вакцин проти COVID-19 в Україні

Джерело: 24 канал

У другому читанні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

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280 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту, 12 – проти, 12 – утримались, а ще 42 не голосували взагалі.



Як проголосували депутати за законопроєкт №4613 / Верховна Рада

Що дає законопроєкт №4613:

Він дозволить не допустити на український ринок фальсифіковані, неякісні та незареєстровані лікарські засоби;

Це пришвидшить державну реєстрацію вакцин проти коронавірусу в Україні, та, відповідно, вакцинацію населення;

Це адаптує українське законодавство до європейського, а саме до Директиви 2001/83/ЄС.

Основною метою законопроєкту є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні буде 5 етапів вакцинації проти коронавірусу, згідно з яким безкоштовний доступ до вакцини матиме кожен мешканець країни.

Перший етап вакцинації в країні повинен розпочатися у лютому 2021 року. Препаратами, які країна отримає у рамках програми COVAX для вакцинації груп ризику.

МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer.

Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава замовила 5 мільйонів доз препарату. Але угода може обірватися, якщо ефективність вакцини становитиме менш ніж 70%.

Інформація взята з: 24 канал, "Лекхім".



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу