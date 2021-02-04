Рада хоче визначити повноваження головного санлікаря: подробиці

Верховна рада схвалила за основу законопроєкт про систему громадського здоров'я. За проєкт закону №4142 проголосувало 242 нардепи.
Джерело: 24 канал
Завдяки цьому закону термін "громадське здоров'я" визначається законодавчо. Це сфера знань та організована діяльність суб'єктів у системі громадського здоров'я щодо зміцнення здоров'я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.
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Що визначає законопроєкт №4142
Документ визначає і розмежовує повноваження Кабінету міністрів, МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров'я.
Окрім цього, у законі прописане створення Координаційної ради з питань громадського здоров'я як постійного консультативно-дорадчого органу МОЗ щодо питань громадського здоров'я.
Також проєкт визначає повноваження головного державного санітарного лікаря України.
Які повноваження має головний санлікар країни:
- Він дає доручення центральним органам виконавчої влади щодо проведення позачергових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства. І ці доручення повинні виконуватись обов'язково.
- Саме санітарний лікар ініціює перед Кабміном питання встановлення карантину від імені МОЗ.
- Також він може ініціювати скликання невідкладного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття відповідних рішень, якщо за результатами епіднагляду встановлено, що епідемічна ситуація може погіршитись.
- Крім того, головний санлікар за погодженням очільника МОЗ призначає на посаду та, відповідно, звільняє головних санітарних лікарів адміністративно-територіальних одиниць. Він дає їм доручення щодо участі у розслідуванні випадків інфекційних хвороб, масових неінфекційних хвороб, а також уражень та отруєнь локального рівня.