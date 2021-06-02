Рада планує заборонити продаж ліків дітям до 14 років

Народні депутати проголосували у першому читанні за відповідний законопроєкт. Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №5122 “Про внесення змін до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям”.

Документ підтримали 306 народних депутатів. Проєкт закону пропонує заборонити продавати ліки дітям до 14 років

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Якщо ж виникнуть сумніви щодо віку дитини, то потрібно буде показати документ, який його підтверджує.

Документ забороняє продаж лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, в разі сумніву щодо віку покупця продаж здійснюється за умови пред’явлення документа, що засвідчує вік,

– наголосили у пресслужбі.

У пояснювальній записці йдеться те, що прийняття проєкту Закону України про внесення змін до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.

Раніше про проєкт вперше повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у фейсбуці.

Тоді Радуцький заявив, що профільний комітет ініціює два законопроєкти, перший з яких передбачає заборону продажу лікарських засобів особам до 14 років, другий – запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони.

Тоді другим законопроєктом запропонували викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши покарання за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів.