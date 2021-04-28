Після оголошення карантину вихідного дня в Україні партія "Голос" анонсувала збір підписів за позачергове засідання щодо звільнення Максима Степанова з посади. Депутат з фракції голос Ярослав Железняк повідомив, що вдалося зібрати необхідну кількість підписів.
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За позачергове засідання щодо відставки очільника МОЗ підписалося більш ніж 150 депутатів.
Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться,
– заявив Железняк.
Чому вимагають звільнення Максима Степанова
У партії "Голос" переконані, що чинний міністр охорони здоров'я "провалив три ключових завдання", за які несе відповідальність, а саме
- Організація масового тестування;
- Забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням;
- Вакцинація населення;
Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов'язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова, потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду зі всіма фракціями у парламенті,
– заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.
Коли можуть розглянути звільнення Степанова з посади очільника МОЗ
- Поки що голова ВРУ ще не підписав розпорядження про скликання Ради на позачергове засідання. Тому дата, коли можуть розглянути це питання, поки що невідома.
- Відомо, що 2 позачергові засідання заплановані на 29 квітня. Але питання Степанова там точно не розглядатимуть, тому що цього пункту немає в порядку денному.
Реакція "Слуг народу" не забарилася
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі з одного телеканалів розповіла, що питання про звільнення Степанова з посади "навіть не стоїть". За її словами, це питання у її фракції не обговорювалось взагалі.
Окрім цього, Верещук заявила, що нібито депутати не можуть бути ініціаторами звільнення міністрів. За її словами, вони можуть лише внести це питання до порядку денного Верховної Ради, як політичну заяву. А вносити кандидатуру щодо звільнення начебто може лише прем'єр-міністр.
Прем'єр-міністр повинен вносити кандидатуру щодо звільнення і лише тоді його можна буде звільнити. Тому ніякої юридичної сили збір голосів не буде мати,
– сказала Верещук.
Попередні розмови про відставку Степанова:
- Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.
- Приблизно тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.
- Сам міністр тоді зазначав, що він є "незручним міністром" для нардепів, що поширюють ці чутки і спростував інформацію про свою відставку.
- У лютому 2021 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною. До цього міг бути причетний Степанов, хоча сам він запевняв, що працює прозоро.
- Вакцинація в Україні мала початись ще 15 лютого, але були затримки із поставкою препаратів. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади, якщо вакцина не прибуде до кінця тижня.
- Степанов тоді особисто вирушив до Індії, що провести перемовини з виробниками вакцини та привезти першу партію. Її поставили до країни 23 лютого.
- До слова, починаючи з травня 2020 року активісти та громадські організації періодично проводять протести за відставку Степанова. В основному така реакція активістів виникала через певні рішення міністра в питаннях бюджету. Учасники благодійного фонду "Пацієнти України" давно підозрюють Степанова у фінансових оборудках.