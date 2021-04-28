Після оголошення карантину вихідного дня в Україні партія "Голос" анонсувала збір підписів за позачергове засідання щодо звільнення Максима Степанова з посади. Депутат з фракції голос Ярослав Железняк повідомив, що вдалося зібрати необхідну кількість підписів.

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За позачергове засідання щодо відставки очільника МОЗ підписалося більш ніж 150 депутатів.

Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться,

– заявив Железняк.

Чому вимагають звільнення Максима Степанова

У партії "Голос" переконані, що чинний міністр охорони здоров'я "провалив три ключових завдання", за які несе відповідальність, а саме

Організація масового тестування; Забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням; Вакцинація населення;

Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов'язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова, потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду зі всіма фракціями у парламенті,

– заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

Коли можуть розглянути звільнення Степанова з посади очільника МОЗ Поки що голова ВРУ ще не підписав розпорядження про скликання Ради на позачергове засідання. Тому дата, коли можуть розглянути це питання, поки що невідома.

Відомо, що 2 позачергові засідання заплановані на 29 квітня. Але питання Степанова там точно не розглядатимуть, тому що цього пункту немає в порядку денному.

Реакція "Слуг народу" не забарилася

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі з одного телеканалів розповіла, що питання про звільнення Степанова з посади "навіть не стоїть". За її словами, це питання у її фракції не обговорювалось взагалі.

Окрім цього, Верещук заявила, що нібито депутати не можуть бути ініціаторами звільнення міністрів. За її словами, вони можуть лише внести це питання до порядку денного Верховної Ради, як політичну заяву. А вносити кандидатуру щодо звільнення начебто може лише прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр повинен вносити кандидатуру щодо звільнення і лише тоді його можна буде звільнити. Тому ніякої юридичної сили збір голосів не буде мати,

– сказала Верещук.

Попередні розмови про відставку Степанова: