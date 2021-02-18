Верховна Рада в першому читанні схвалила виділення грошей на фінансування медичного Центру мікрохірургії ока. Відповідне рішення підтримало 274 народних депутати,

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4649 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Що передбачає цей законопроєкт

Основною метою цього законопроєкту є фінансове забезпечення діяльності Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока", який належить до сфери управління МОЗ України.

У 2021 році лікарню фінансуватимуть державними коштами за бюджетними програмами МОЗ.

У документі передбачено зменшення видатків за бюджетною програмою КПКВК 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на 138 746,0 тисяч гривень, а також збільшення на відповідну суму видатків за бюджетною програмою КПКВК 2301110 "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я".

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів та наказу МОЗ України, зазначений центр на сьогодні переданий до сфери управління міністерства охорони здоров’я України, тому фінансування центру нині призупинено,

– заявив нардеп від партії “Слуга народу” Валерій Зуб.