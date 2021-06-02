Рада спростила виплату коронавірусної компенсації медикам

В Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №5415 у цілому.

За прийняття законопроєкту "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосували 337 депутатів.

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У комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише десять осіб, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Що передбачає законопроєкт

Уточнення строку, за який може бути встановлена інвалідність внаслідок перенесеного захворювання для отримання страхових виплат. Згідно з чинним законодавством, медик може розраховувати на страхові виплати, якщо інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19 встановлена протягом одного календарного року з дня захворювання.

Уточнення термінів

Водночас бюджетний період становить один календарний рік, який розпочинається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Нині Фонд соціального страхування починає отримувати документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків захворіли на коронавірусну хворобу у 2020 році, однак групу інвалідності таким працівникам встановлено лише у 2021 році.

Хто може отримати виплати

Страхові виплати також виплачуватимуться медикам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, яким встановлено групу інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19 до набрання чинності цим законом і які не отримали страхові виплати.