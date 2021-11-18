За законопроєкт проголосували одразу 339 народних обранців на засіданні Ради.

Важливо Зеленський підписав закон про виділення 800 мільйонів на кисневі станції

Як мовиться у пояснювальній записці до закону, його метою є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях.

Перший віцеспікер парламенту та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважив, що документ дотичний до ухваленого раніше законопроєкту №5460 щодо виділення додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в лікарнях. Його парламент підтримав в цілому 4 листопада.

Питання кисневе наразі не завершене. Є необхідність ухвалити "компліментарні" закони, аби проголосований раніше законопроєкт №5460 запрацював у повному обсязі,

– зауважив Корнієнко.

За його словами, законопроєкт №6293 передбачає, що кисневі станції не будуть будуватися по кілька років, а встановлюватимуться за пришвидшеним процесом.

Яка зараз ситуація із COVID-19 в Україні

За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20591 нового хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 1478 дітей та 377 медпрацівників.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людини. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де померли аж 103 інфікованих.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 мешканцям країни. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих.

Повний текст публікації з телеграму Верховної Ради:

Прийнято закон України про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 6293).

Метою закону є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях.