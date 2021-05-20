Умови в'їзду у ЄС

Людина повинна завершити вакцинацію, тобто отримати дві дози препарату щонайменше за 14 днів до поїздки. Про це йдеться у Ради ЄС за підсумками ухвалення рішення 20 травня.

До теми схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо внесення змін щодо тимчасового обмеження на поїздки з не необхідною метою до ЄС. Поправка відповідає тому, що наразі проходять кампанії з вакцинації, вводячи певні обмежень для вакцинованих людей та полегшуючи критерії для скасування обмежень для третіх країн,

– йдеться у рішенні Ради ЄС.

Водночас з урахуванням можливих ризиків, які представляють нові штами коронавірусу, встановлюючи механізм екстреного гальмування, щоб швидко реагувати на появу варіанту, що представляє інтерес чи занепокоєння у третій країні.

Критерії скасування обмежень для всіх мандрівників:

Для скасування обмежень на поїздки з не необхідною метою для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів збільшено з 25 до 75.

Прогрес у вакцинації населення проти вірусу також слід брати до уваги. Водночас щоб реагувати на ризик, пов'язаний з новими варіантами, тепер слід розглядати виявлення в країні варіантів, що представляють інтерес, разом із варіантами, що викликають занепокоєння.

Вакцини повинні бути схвалені

Щоб скасувати обмеження на подорожі, такі як тестування або карантин, держави ЄС повинні зняти обмеження на подорожі з не необхідними цілями для мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу схваленої Еми (профільний регулятор ЄС) вакцини принаймні за 14 днів до прибуття.

Держави-члени можуть також зняти обмеження на такі поїздки для тих, хто отримав принаймні за 14 днів до прибуття дозу вакцини, що погоджена ВООЗ щодо екстреного використання.

Що відомо про паспорти вакцинації

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів домовляються про використання COVID-паспортів. Ці документи дадуть можливість відновити роботу туристичної сфери.

У такому "паспорті" має бути вказано: