Рада заборонила без тендерів закуповувати товари для боротьби з COVID-19

Верховна Рада проголосувала за закон №3715 “Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)”.

Чому це важливо

Це зменшить корупційні ризики при закупівлі відповідних товарів. Законопроєкт підтримали 355 народних депутатів.

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Що передбачає закон

Закон виключає можливість здійснення закупівель без використання електронної системи.

Прийняття проєкту закону дозволить здійснювати закупівлю товарів, роботи чи послуги, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19) через електронну систему закупівель, що зменшить корупційні ризики,

– йдеться у пояснювальній записці.

До слова, у березні минулого року уряд вирішив застосовувати скорочені процедури закупівлі, без проведення тендеру, а також спростити процедури експорту засобів індивідуального захисту в Україні.

Зокрема, було дозволено використання ЗІЗ і тест-систем без фактичного підтвердження їх якості.

Станом на 1 квітня на рахунках 2431 закладу охорони здоров'я було 17,7 мільярда гривень бюджетних коштів. Це на 0,8 мільярда гривень більше, ніж на початок року. Значні залишки коштів на рахунках медичних закладів можуть свідчити про неефективне використання ними бюджетних коштів.