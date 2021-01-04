Народні депутати запропонували легалізувати марихуану в медичних цілях. А також у науково-технічній діяльності та промисловості.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт №4553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості". Про це повідомляє 24 канал.

До теми Два мільйони чекають цього з болем: що дає законопроєкт про медичний канабіс

Народні депутати хочуть створити умови для законного використання канабісу у вищенаведених цілях.

Ольга Стефанішина “В Україні понад 2 мільйони людей з нестерпним хронічним болем, з важкими онкологічними захворюваннями, епілепсією, пост-травматичним синдромом, з хворобою Альцгеймера та іншими потребують ліків на основі канабісу. Ці ліки допомагають полегшити біль, налагодити сон, зменшити судоми й просто дають шанс на нормальне життя”.

Для кого потрібен медичний канабіс:

Онкохворим і паліативним хворим,

Людям та дітям з епілепсією,

Пацієнтам із депресією та тривожними станами,

Військовим з посттравматичним синдромом,

Людям з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом.

Як зазначається у законопроєкті, придбати медичний канабіс або препарати, виготовлені з рослин роду конопель, людина може лише за рецептом лікаря та за наявністю медичних показань.

Зауважимо, що відрізняють 2 види конопель: з канабідіолом (КБД) та з тетрагідроканабінолом (ТГК). У медичних цілях використовують саме канабіс з КБД, який не містить психотропних ефектів. А ось психоактивний ефект марихуані надає речовина під назвою тетрагідроканабінол (ТГК).

Тобто важливо розуміти. що в Україні мова йде не про торгівлю косяками, а про можливість створювати безпечні та зручні форми ліків й про можливість контролювати цей процес. Окрім того, більшість препаратів з канабісу вимагають чітких фармацевтичних технологій.

Вживання суцвіть канабісу через дим чи пар і навіть кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана у медичній сфері,

– розповів УП представник Маршу Свободи Тарас Ратушний.

На початку грудня ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків

Що варто знати про статус канабісу в Україні та світі

Вживання марихуани заборонене та криміналізоване у більшості країнах світу, зокрема й в Україні. У нас ця рослина відноситься до "особливо небезпечних наркотичних засобів". Зберігання до 5 грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад 5 грамів – кримінальне переслідування.

Через криміналізацію марихуани бракує наукових доказів про її ефективність при різних захворювань бракує. Але нині є чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал цієї рослини.

Повністю легалізували марихуану лише у декількох штатах США, Уругваї і Канаді. Тобто у цих країнах її дозволено вирощувати, зберігати та споживати.

У 30 країнах дозволили часткове використання цієї рослини.

Канабіс у медичних цілях використовують лише у 14 країнах світу.

У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась петиція щодо легалізації медичної марихуани, яка набрала 25 тисяч голосів.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу