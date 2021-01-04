У Раді пропонують частково легалізувати марихуану в Україні: що відомо
Народні депутати запропонували легалізувати марихуану в медичних цілях. А також у науково-технічній діяльності та промисловості.
У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт №4553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості". Про це повідомляє 24 канал.
До теми Два мільйони чекають цього з болем: що дає законопроєкт про медичний канабіс
Народні депутати хочуть створити умови для законного використання канабісу у вищенаведених цілях.
Для кого потрібен медичний канабіс:
- Онкохворим і паліативним хворим,
- Людям та дітям з епілепсією,
- Пацієнтам із депресією та тривожними станами,
- Військовим з посттравматичним синдромом,
- Людям з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом.
Як зазначається у законопроєкті, придбати медичний канабіс або препарати, виготовлені з рослин роду конопель, людина може лише за рецептом лікаря та за наявністю медичних показань.
Зауважимо, що відрізняють 2 види конопель: з канабідіолом (КБД) та з тетрагідроканабінолом (ТГК). У медичних цілях використовують саме канабіс з КБД, який не містить психотропних ефектів. А ось психоактивний ефект марихуані надає речовина під назвою тетрагідроканабінол (ТГК).
Тобто важливо розуміти. що в Україні мова йде не про торгівлю косяками, а про можливість створювати безпечні та зручні форми ліків й про можливість контролювати цей процес. Окрім того, більшість препаратів з канабісу вимагають чітких фармацевтичних технологій.
Вживання суцвіть канабісу через дим чи пар і навіть кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана у медичній сфері,
– розповів УП представник Маршу Свободи Тарас Ратушний.
Що варто знати про статус канабісу в Україні та світі
- Вживання марихуани заборонене та криміналізоване у більшості країнах світу, зокрема й в Україні. У нас ця рослина відноситься до "особливо небезпечних наркотичних засобів". Зберігання до 5 грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад 5 грамів – кримінальне переслідування.
- Через криміналізацію марихуани бракує наукових доказів про її ефективність при різних захворювань бракує. Але нині є чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал цієї рослини.
- Повністю легалізували марихуану лише у декількох штатах США, Уругваї і Канаді. Тобто у цих країнах її дозволено вирощувати, зберігати та споживати.
- У 30 країнах дозволили часткове використання цієї рослини.
- Канабіс у медичних цілях використовують лише у 14 країнах світу.
- У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась петиція щодо легалізації медичної марихуани, яка набрала 25 тисяч голосів.
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