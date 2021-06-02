Про це повідомила одна з ініціаторів проєкту закону, член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина під час брифінгу біля будівлі парламенту.

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Текст законопроєкту поки не опублікований. Як пише Цензор, на брифінгу нардепів біля Ради представник СН Мар'ян Заблоцький розповів, що пропонується дозволити використання екстракту канабісу виключно в медичних цілях.

Вирощування конопель буде дозволено лише за ліцензією, в закритих приміщеннях і тільки для медичних препаратів.

Ми з колегами на базі Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування кілька місяців працювали над написанням тексту, який підтримає український парламент. Кількість депутатів, які вчора підписали проєкт закону, – 82. Це досить багато. Його номер 5596. Він уже зараз має з‘явитися на сайті Верховної Ради,

– повідомила Стефанишина.

Голова медичного Комітету ВР Михайло Радуцький підтвердив те, що мета відповідного проєкту закону – "легалізація саме медичного канабісу".

Він пояснив, що медичний канабіс необхідний близько двом мільйонам українців.

"Ми 100% не дозволимо цим законом використовувати канабіс не в медичних цілях. Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, матиме GPS трекер. Національна поліція зможе відстежувати шлях від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров‘я. Сподіваюся, що буде контроль громадськості", – пояснив він.

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