У Верховній Раді сумніваються у реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні. Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький каже, що наразі йому нічого невідомо про таку заявку.

Про перспективу реєстрації в Україні російської вакцини від коронавірусу у коментарі "РБК-Україна" розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою,

– наголосив Радуцький.

Та додав, що мова йде про такі країни: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії,

Що цьому передувало

Раніше народний депутат від "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" подали на реєстрацію.

Він розповів, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру з відповідною заявою ще 30 грудня.

У фармацевтичній компанії з азначили, що технічно здатні виробляти вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. Наразі там жодних контрактів з Росією не підписували.