У Раді сумніваються, що російську вакцину "Супутник V" зареєструють в Україні
У Верховній Раді сумніваються у реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні. Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький каже, що наразі йому нічого невідомо про таку заявку.
Про перспективу реєстрації в Україні російської вакцини від коронавірусу у коментарі "РБК-Україна" розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою,
– наголосив Радуцький.
Та додав, що мова йде про такі країни: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії,
Що цьому передувало
- Раніше народний депутат від "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" подали на реєстрацію.
- Він розповів, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру з відповідною заявою ще 30 грудня.
- У фармацевтичній компанії зазначили, що технічно здатні виробляти вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. Наразі там жодних контрактів з Росією не підписували.
Що відомо проросійську вакцину від COVID-19?У ВООЗ наразі не підтвердили, що препарат, вироблений у Росії, можна масово використовувати. Навіть у Росії не всі впевнені у її ефективності.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не розглядає питання закупівлі російської "вакцини", бо та не пройшла 3 стадії клінічних випробувань. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна веде переговори про закупівлю вакцини з усіма, крім Росії.
А міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що російський препарат не можна називати "вакциною проти коронавірусу" доти, доки він той не пройде всіх етапів випробувань.
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