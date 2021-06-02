Кожен кущ матиме GPS-трекер, – у Раді сказали, як контролюватимуть поширення медичного канабісу

В Україні медичний канабіс потрібен щонайменше 2 мільйонам хворих українців – препарати на основі конопель можуть врятувати від болю. Зокрема, вони допомагають ветеранам лікувати посттравматичний синдром. У Раді вже зареєстрували законопроєкт про легалізацію.

Нардепи запевнили, що законопроєкт чітко прописаний. Вирощуватимуть канабіс виключно під ліцензійними умовами, в закритих приміщеннях і лише для медичних препаратів.

До теми Раді пропонують легалізувати медичний канабіс

Все строго контролюватимуть правоохоронці

Ліки продаватимуть тільки за наявності електронного рецепта. Водночас правоохоронні органи контролюватимуть, хто купує препарат. Відстежуватимуть покупців через реєстр.

Кожен кущ, який буде вирощуватися для медичних цілей, буде мати GPS-трекер. Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого,

– пояснив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Легалізувати медичний канабіс депутати намагаються не вперше. Подібний законопроєкт розробляли нардепи попереднього скликання, однак просто не встигли його розглянути.

Перевага є і для науковців

У Раді наголосили, що він спонукає розвивати медичні дослідження.

"Українським науковцям ми дозволяємо вивчати медичні коноплі і робити клінічні випробування на території України для того, щоб покращувати методики лікування ще більше", – зауважила нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина.



Де канабіс легалізований / Інфографіка 24 каналу