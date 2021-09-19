Радники уряду США проголосували проти використання третьої дози COVID-вакцини
Джерело:MedicalXpress
Провідні медичні експерти США, які консультують уряд, проголосували проти введення бустерної дози препарату Pfizer. Вони побоюються потенційних побічних ефектів у молодших вікових групах.
Нещодавно FDA рекомендувала використовувати третю дозу вакцини Pfizer лише на групах високого ризику зараження та на людях у віці від 65 років. Група дослідників і епідеміологів проголосувала проти додаткової вакцинації для будь-яких груп населення, залишивши відкритим питання лише щодо прийняття третього щеплення для літніх людей.
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Ряд експертів висловили сумніви на тлі побоювань з приводу глобальної нерівності й можливого підвищеного ризику рідкісних побічних ефектів, зокрема міокардиту (запалення серця), особливо у молодих чоловіків.
Після голосування голова комісії заявив, що буде сформоване нове питання щодо схвалення третьої дози для людей у віці від 65 років, оскільки лише у цій групі співвідношення ризику і користі сильно розрізняється.
Реакція компанії Pfizer
На зустрічі представники Pfizer процитували дослідження, яке демонструє зниження імунітету проти інфекції через кілька місяців після перших двох доз.
При цьому дані безлічі досліджень (навіть представлених самою компанією Pfizer) показували, що дві дози все ще продовжують забезпечувати високий захист від важких наслідків.
Однак Pfizer додала дані, які показують, що бустерні дози підвищували рівень антитіл проти варіанту Дельта. Подібні дані представила чиновниця міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шерон Алрой Прейс, яка ввела вакцинацію бустерною дозою після того, як у країні почався спалах нового штаму. В країні третю вакцину схвалили для всіх у віці від 12 років і старше.
Введення бустерної дози допомогло Ізраїлю пом'якшити важкі випадки в четверту хвилю,
– заявила вона.
Різка відповідь FDA
У FDA відповіли, що не всі дослідження є надійними. За словами американських експертів, у США "можуть найбільш точно уявити ефективність вакцини для населення США".
Чи потрібна ревакцинація: що говорить наукова спільнота
- Деякі країни вводять повторну вакцинацію, оскільки світом поширюються нові штами COVID-19. Уряди непокояться, що вони знижують ефективність вакцин.
- У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що ревакцинація проти коронавірусу знижує шанси потрапити до лікарні у 7,67 разів у порівнянні з людьми, які вакцинувалися двома дозами.
- Тим часом багато вчених заявляють, що повторна вакцинація марна, адже ще немає достатньо наукових доказів на її користь.
- Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус нещодавно закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року, оскільки багато країн досі потерпають від нестачі вакцин. Він заявив, що головне спершу вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни світу.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) поки що проводить оцінку необхідності бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty).