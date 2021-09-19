Радники уряду США проголосували проти використання третьої дози COVID-вакцини

Провідні медичні експерти США, які консультують уряд, проголосували проти введення бустерної дози препарату Pfizer. Вони побоюються потенційних побічних ефектів у молодших вікових групах.

Нещодавно FDA рекомендувала використовувати третю дозу вакцини Pfizer лише на групах високого ризику зараження та на людях у віці від 65 років. Група дослідників і епідеміологів проголосувала проти додаткової вакцинації для будь-яких груп населення, залишивши відкритим питання лише щодо прийняття третього щеплення для літніх людей.

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Ряд експертів висловили сумніви на тлі побоювань з приводу глобальної нерівності й можливого підвищеного ризику рідкісних побічних ефектів, зокрема міокардиту (запалення серця), особливо у молодих чоловіків.

Після голосування голова комісії заявив, що буде сформоване нове питання щодо схвалення третьої дози для людей у віці від 65 років, оскільки лише у цій групі співвідношення ризику і користі сильно розрізняється.

Реакція компанії Pfizer

На зустрічі представники Pfizer процитували дослідження, яке демонструє зниження імунітету проти інфекції через кілька місяців після перших двох доз.

При цьому дані безлічі досліджень (навіть представлених самою компанією Pfizer) показували, що дві дози все ще продовжують забезпечувати високий захист від важких наслідків.

Однак Pfizer додала дані, які показують, що бустерні дози підвищували рівень антитіл проти варіанту Дельта. Подібні дані представила чиновниця міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шерон Алрой Прейс, яка ввела вакцинацію бустерною дозою після того, як у країні почався спалах нового штаму. В країні третю вакцину схвалили для всіх у віці від 12 років і старше.

Введення бустерної дози допомогло Ізраїлю пом'якшити важкі випадки в четверту хвилю,

– заявила вона.

Різка відповідь FDA

У FDA відповіли, що не всі дослідження є надійними. За словами американських експертів, у США "можуть найбільш точно уявити ефективність вакцини для населення США".

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