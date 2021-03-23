Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство над медиками. За це загрожуватиме від 2 до 12 років ув'язнення.

Очільник Комітету Михайло Радуцький заявив, що наразі в Україні немає спеціального складу злочину за напад на медика або фармацевта. За його словами, від початку пандемії COVID-19 випадки насильства щодо медпрацівників лише зростають. Читайте також Медиків може супроводжувати Нацполіція: подробиці законопроєкту Яким буде покарання У законопроєкті депутати Комітету передбачили таку відповідальність: за погрозу вбивства – позбавлення волі на термін до 2 років;

умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років ув'язнення;

нанесення тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років ув'язнення. До теми Степанов розповів, чи буде в Україні повний локдаун Напади на медиків: останні випадки В Україні за час пандемії COVID-19 неодноразово траплялися напади на працівників медустанов. Зокрема, на Черкащині у лютому 2021 року чоловік погриз крапельницю в кареті швидкої допомоги. Після цього він напав на медиків, які намагалися йому допомогти.

чоловік погриз крапельницю в кареті швидкої допомоги. Після цього він напав на медиків, які намагалися йому допомогти. На співробітниць Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 20 грудня 2020 року напав нетверезий чоловік. Він побив 24-річну жінку та 63-річну колегу.

Ще один інцидент трапився в Одесі. Зокрема, 11 грудня 2020 року побитий юнак накинувся на лікарів.