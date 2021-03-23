Від 2 до 12 років тюрми: у Раду внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками
Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство над медиками. За це загрожуватиме від 2 до 12 років ув'язнення.
Джерело:Комітет з питань здоров'я нації
Очільник Комітету Михайло Радуцький заявив, що наразі в Україні немає спеціального складу злочину за напад на медика або фармацевта. За його словами, від початку пандемії COVID-19 випадки насильства щодо медпрацівників лише зростають.
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Яким буде покарання
У законопроєкті депутати Комітету передбачили таку відповідальність:
- за погрозу вбивства – позбавлення волі на термін до 2 років;
- умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості – до 5 років ув'язнення;
- нанесення тяжких ушкоджень – від 5 до 12 років ув'язнення.
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Напади на медиків: останні випадки
- В Україні за час пандемії COVID-19 неодноразово траплялися напади на працівників медустанов. Зокрема, на Черкащині у лютому 2021 року чоловік погриз крапельницю в кареті швидкої допомоги. Після цього він напав на медиків, які намагалися йому допомогти.
- На співробітниць Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 20 грудня 2020 року напав нетверезий чоловік. Він побив 24-річну жінку та 63-річну колегу.
- Ще один інцидент трапився в Одесі. Зокрема, 11 грудня 2020 року побитий юнак накинувся на лікарів.
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