Від 2 до 12 років тюрми: у Раду внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками

16:31

Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство над медиками. За це загрожуватиме від 2 до 12 років ув'язнення.