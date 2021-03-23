Від 2 до 12 років тюрми: у Раду внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками

Джерело:Комітет з питань здоров'я нації
Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування подали до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство над медиками. За це загрожуватиме від 2 до 12 років ув'язнення.
Очільник Комітету Михайло Радуцький заявив, що наразі в Україні немає спеціального складу злочину за напад на медика або фармацевта. За його словами, від початку пандемії COVID-19 випадки насильства щодо медпрацівників лише зростають.
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У законопроєкті депутати Комітету передбачили таку відповідальність:
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