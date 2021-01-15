Незабаром в Україні стартує вакцинація. Перші поставки вакцини будуть вже у лютому. А протягом наступних 2 років планують зробити щеплення 50% населення. Втім, в Україні лише чекають на перші надходження.

Щоб це відбулось швидше – вже пропрацьовують зміни до законодавства. Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, в ефірі 24 каналу розповів про постачання вакцини в Україну.

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Труднощі з постачанням

За його словами, в Україні на законодавчому рівні скоротили термін реєстрації вакцин, які пройшли третю клінічну стадію випробувань і які вже зареєстрували. Залишаються лише деякі недопрацьованості.

Перші вакцини виробника Pfizer вже отримали в Молдові і навіть в Африці. В Україні не вдалось досягнути домовленостей раніше.

Зараз головна проблема – це те, що навіть існуючі вакцини, які кваліфікував ВООЗ, дозволені за процедурою так званого екстреного використання. Українське законодавство не дозволяє такі препарати,

– пояснив Радуцький.

Зміни до законодавства

Він наголосив, що зміни до закону про ліки та лікарські засоби вже невідкладно пропрацьовують, щоб дозволити використання тих вакцин, які вже використовують країни з такою ж жорсткою політикою використання.

"Зараз Україна укладає контракти, але очікують на додаткові зміни до законодавства", – запевнив він.



Заплановані в Україні етапи вакцинації / Інфографіка 24 каналу

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