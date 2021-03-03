В Україні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що це може бути пов'язано з мутаціями вірусу.

В ефірі одного з телеканалів Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу. І зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблених карантинних обмежень.

До теми Захворюваність, смертність та госпіталізації через COVID-19: в Україні зросли всі 3 показники

На сьогодні все росте, захворюваність зростає. Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю за COVID. По-перше, ми трошки розслабилися. Ті 2 – 3 тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися. Почали нехтувати карантинними заходами й почалося зростання,

– заявив Радуцький.

Також він вважає, що зростання захворюваності може бути пов'язане з мутаціями коронавірусу.

Вірус мутує. По Івано-Франківській області ми бачимо, що стали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми – діарея, нудота,

– зауважив він.

На думку Радуцького, єдиний спосіб побороти коронавірус – це поява колективного імунітету, який можна отримати за допомогою вакцинації. Але для цього щеплення повинні отримати не менше 60% від всього населення країни.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: фейсбук Максима Степанова