Радуцький пов'язує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні з мутаціями вірусу
В Україні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що це може бути пов'язано з мутаціями вірусу.
Джерело:24 канал
В ефірі одного з телеканалів Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу. І зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблених карантинних обмежень.
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На сьогодні все росте, захворюваність зростає. Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю за COVID. По-перше, ми трошки розслабилися. Ті 2 – 3 тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися. Почали нехтувати карантинними заходами й почалося зростання,
– заявив Радуцький.
Також він вважає, що зростання захворюваності може бути пов'язане з мутаціями коронавірусу.
Вірус мутує. По Івано-Франківській області ми бачимо, що стали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми – діарея, нудота,
– зауважив він.
На думку Радуцького, єдиний спосіб побороти коронавірус – це поява колективного імунітету, який можна отримати за допомогою вакцинації. Але для цього щеплення повинні отримати не менше 60% від всього населення країни.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу, 2 березня, в Україні зареєстрували 7 235 нових хворих на коронавірус.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів. На жаль, ще 189 інфікованих померли
- Найбільше нових випадків заражень зафіксували у Києві (655), а ще в Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
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