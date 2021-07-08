Тому підтвердити, що смертельний випадок стався саме від вакцини, не можна. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
До теми Тромбозу не було: медики назвали попередні причини смерті українця, який вакцинувався Pfizer
За словами Радуцького, відповідного висновку ще не було і він його не бачив. Тому на запитання, чи отримає страховку родина загиблого чоловіка, він не може відповісти.
Якщо це (смерть українця – 24 канал) буде наслідком вакцинування – держава виплатить компенсацію обов'язково,
– наголосив Радуцький.
Він відзначив, що у дослідженні цього випадку беруть участь зокрема фахівці Pfizer.
Повне інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео
Коротко про смерть українця після вакцинації Pfizer
- Чоловіка вакцинували Pfizer 2 липня о 13:45. Спочатку він не мав жодних нарікань на самопочуття. Але вже через кілька годин вінничанин знепритомнів. Попри реанімаційні медичні заходи, врятувати пацієнта не вдалось.
- Комісія біобезпеки при Ради нацбезпеки і оборони прокоментували смерть українця. Академік Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пов'язана з американським препаратом.
- За попередньою інформацією медиків, смерть чоловіка настала через гостру серцево-судинну недостатність.