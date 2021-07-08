Держава виплатить компенсацію, – Радуцький про українця, який загинув після вакцинації Pfizer

На Вінниччині помер 47-річний українець після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech. Рішення судової медичної експертизи ще немає.

Тому підтвердити, що смертельний випадок стався саме від вакцини, не можна. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За словами Радуцького, відповідного висновку ще не було і він його не бачив. Тому на запитання, чи отримає страховку родина загиблого чоловіка, він не може відповісти.

Якщо це (смерть українця – 24 канал) буде наслідком вакцинування – держава виплатить компенсацію обов'язково,

– наголосив Радуцький.

Він відзначив, що у дослідженні цього випадку беруть участь зокрема фахівці Pfizer.

Повне інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео

Коротко про смерть українця після вакцинації Pfizer