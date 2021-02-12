Радуцький пропонує пріоритетно вакцинувати журналістів проти COVID-19
Голова парламентського комітету запропонував декілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення від коронавірусу. Зокрема, пріоритетно вакцинувати журналістів та представників ЗМІ.
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Як збільшити кількість охочих вакцинуватись
Також Радуцький зауважив, що передусім слід відкрити консультативну "гарячу лінію" з питань вакцинації, аби люди, котрі сумніваються, або володіють неправдивою інформацією, могли отримати чіткі та прозорі дані про вакцинацію.
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Михайло Радуцький заявив, що вважає доцільним позачергово вакцинування журналістів, адже вони є лідерами думок і можуть своїм приклади зменшити антивакцинаторські рухи.
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Досвід Ізраїлю з тестуванням
Ще один крок – обов'язкові тести для тих, хто відмовляється вакцинуватись, як планують зробити в Ізраїлі, зокрема, щодо працівників бюджетної сфери.
Я не впевнений, що Україна наразі готова копіювати досвід Ізраїлю. Але принаймні обговорення та розробка таких змін до законодавства може стимулювати громадян не відмовлятись від щеплення,
– зауважив Радуцький.
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Щоденна публікація статистики щодо щеплення
Так, на думку Радуцького, усю інформацію щодо проходження вакцинації потрібно зробити максимально прозорою.
Коротко про майбутню вакцинацію в Україні
- Попередньо у МОЗ заявляли, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться 15 лютого
- В країні діятиме план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів.
- До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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