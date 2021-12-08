Запровадження третьої дози вакцини не пов'язане з новим штамом коронавірусу Омікрон. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

До теми У МОЗ кажуть, бустерна доза точно буде: коли і чи вистачить її всім

Бустерну дозу МОЗ планує зробити із середини січня за групами ризику,

– сказав Радуцький.

МОЗ готується до нового спалаху COVID-19

Чиновник розповів, що Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху коронавірусу наприкінці зими.

Проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни. Все тому, що у 16 областях України понад 40% дорослого населення вакцинувались двома дозами.

Що говорив про бустерну вакцинацію Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускав, що у січні – лютому 2022 року в українців з'явиться можливість отримати бустерне щеплення. Терміни, за його словами, залежать від кількох факторів.

Зокрема, від того, як швидко в Україні буде вакциновано 60% населення принаймні однією дозою, або двома дозами – 50%.