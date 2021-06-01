Радуцький розповів, скільки українців перехворіли на COVID-19 безсимптомно

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький припустив, що в Україні близько 20% населення могли прехворіти на коронавірус безсимптомно.
В Україні завершилась третя хвиля епідемії
За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні повернулась до рівня серпня 2020 року. Наразі динаміка щодо захворюваності позитивна, лікарні не такі завантажені, а кількість людей, що одужали від коронавірусу стабільно перевищує кількість тих, що інфікувались
Актуально Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 2 тисячі хворих
Михайло Радуцький наголосив, що спад захворюваності – це загальносвітова тенденція, Україна не виняток.
Основні епідеміологічні показники відповідають серпню-вересню 2020 року:
- 1022 хворих виявлено за останню добу;
- 18% зайнято ліжок з киснем;
- 32% зайнято реанімаційних ліжок;
- 9% зайнято апаратів ШВЛ.
Три причини покращення епідситуації
- сезонність гострих респіраторних захворювань. Влітку пацієнтів з таким діагнозом традиційно стає значно менше.
- спрацювали карантинні обмеження червоних зон. Саме в тих регіонах, де вводили максимальні обмеження, фіксується найкраща динаміка за кількістю хворих.
- сформовані антитіла у людей, які перехворіли.
Скільки українців могли перехворіти безсимптомно
За статистикою, на одного хворого "з симптомами" припадає три "без симптомів",
– зауважив Радуцький.
Нардеп додав, що майже неможливо підрахувати кількість безсимптомних пацієнтів, але, за оцінками експертів, це орієнтовно 20% населення.
Враховуючи досвід минулого року, можна припустити, що наступна хвиля пандемії буде очікувати нас восени.