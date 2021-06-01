Радуцький розповів, скільки українців перехворіли на COVID-19 безсимптомно

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький припустив, що в Україні близько 20% населення могли прехворіти на коронавірус безсимптомно.

В Україні завершилась третя хвиля епідемії

За його словами, епідеміологічна ситуація в Україні повернулась до рівня серпня 2020 року. Наразі динаміка щодо захворюваності позитивна, лікарні не такі завантажені, а кількість людей, що одужали від коронавірусу стабільно перевищує кількість тих, що інфікувались

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Михайло Радуцький наголосив, що спад захворюваності – це загальносвітова тенденція, Україна не виняток.

Основні епідеміологічні показники відповідають серпню-вересню 2020 року:

1022 хворих виявлено за останню добу;

18% зайнято ліжок з киснем;

32% зайнято реанімаційних ліжок;

9% зайнято апаратів ШВЛ.

Три причини покращення епідситуації

сезонність гострих респіраторних захворювань. Влітку пацієнтів з таким діагнозом традиційно стає значно менше.

спрацювали карантинні обмеження червоних зон. Саме в тих регіонах, де вводили максимальні обмеження, фіксується найкраща динаміка за кількістю хворих.

сформовані антитіла у людей, які перехворіли.

Скільки українців могли перехворіти безсимптомно

За інформацією лікарів, сьогодні значно менше пацієнтів надходить у важкому стані. Значно зменшилася кількість летальних випадків.

За статистикою, на одного хворого "з симптомами" припадає три "без симптомів",

– зауважив Радуцький.

Нардеп додав, що майже неможливо підрахувати кількість безсимптомних пацієнтів, але, за оцінками експертів, це орієнтовно 20% населення.

Враховуючи досвід минулого року, можна припустити, що наступна хвиля пандемії буде очікувати нас восени.