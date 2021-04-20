Радуцький спрогнозував четверту хвилю COVID-19: мутації погіршать ситуацію

В Україні ще не закінчилася третя хвиля пандемії коронавірусу, водночас готуватись вже варто готуватися до четвертої. Вона може виявитися більш загрозливою через нові штами коронавірусу.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який наголосив, що традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени.

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Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу,

– зауважив Радуцький.

За його словами, в Індії нещодавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму продовжується, він може виявитись небезпечнішим за "британський" та "південно-африканський".

Повторні інфікування часте явище

Радуцький пояснив, що попри те, що у перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливе через 6 – 9 місяців після хвороби, українські епідеміологи зробили висновок, що люди інфікувалися через 3-4 місяці, іноді – 5 місяців, були одиничні випадки зараження через півтора місяці.

Тож бачимо, що високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які нещодавно перехворіли на коронавірус, можуть інфікуватись вже восени,

– резюмував Радуцький.