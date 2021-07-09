Людина має вибір – між реанімацією і життям. Таку думку в інтерв'ю "Перехресний допит" висловив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За його словами, заохочування до вакцинації має бути одне – нормальне ставлення до свого життя та життя своїх близьких.

Коли говорять про вакцинацію, мені здається, що найкраще заохочення – це вибір між реанімаційним ліжком і нормальним життям,

– наголосив Радуцький.

Він зауважив, що також охочих щеплюватися стане більше, коли Європейський Союз почне визнавати українські сертифікати вакцинації.

До речі! Наприкінці 2020 року, як відзначив Радуцький, в Україні готові вакцинутися були 43% осіб. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.

Повне інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео

Коротко про вакцинацію в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 вакцинували 2 178 592 осіб.

З них повністю імунізували і отримали 2 дози – 1 018 258 людей.

Упродовж 7 липня – рекордна кількість щеплень, 104 680 українців вакцинувалися.

Джерело: МОЗ