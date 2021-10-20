Згідно з даними ВООЗ, у 2020 році по всьому світі рак грудей діагностували у 2,3 мільйона жінок. 685 000 пацієнток померли.

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Загалом станом на кінець 2020 року у світі налічувалося 7,8 мільйона жінок з раком грудей, у яких за останні 5 років діагностували онкологію.

Стас Островський, експерт з медичного страхування у Madanes (одного з найбільших провайдерів медстрахування в Ізраїлі), розповів, що кожного року в Україні рак молочної залози діагностують у кожної 4 – 5 жінки аж на 3 – 4 стадії хвороби.

Стас Островський “ Через несвоєчасне звернення жінок до фахівців онкологів-мамолога, ефективність спеціалізованого (онкологічного) лікування значно знижується. У зв'язку з цим, щорічна смертність від РМЗ становить майже половину від щорічної захворюваності у жінок в Україні. Водночас в Ізраїлі щорічні показники смертності серед жінок в співвідношенні з щорічною захворюваністю в 3 рази нижче, ніж в Україні. У 70% ізраїльтянок РМЗ виявляють на ранніх стадіях. Згідно з даними Національного інституту раку, вилікувати РМЗ можливо, однак за умови його виявлення на ранніх стадіях: на 1 стадії – у 95% жінок, на 2 стадії – у 80% жінок, а на 3 стадії вже тільки у 50% жінок”.

За словами пана Островського, європейський досвід показує, що виявлений на ранніх стадіях рак молочної залози (0 – 2 стадії) є вилікованим у приблизно 90% жінок. Виявлення пухлини в молочній залозі до її клінічних проявів дозволяє виконувати операції зі збереженням органів і реконструктивно-пластичні операції, забезпечуючи 20-річну виживаність у 92% – 98% пацієнтів.

Чому виникає рак грудей

Рак грудей не є інфекційним захворюванням. Приблизно половина випадків раку молочної залози розвивається у жінок, у яких немає визначеного фактора ризику раку молочної залози, окрім статі й віку.

Але деякі фактори й справді підвищують ризик раку грудей, зокрема:

Вік – чим старша жінка, тим вищі ризики,

Ожиріння,

Надмірне вживання алкоголю,

Куріння,

Наявність раку грудей у когось з родини,

Радіаційне опромінення,

Початок менструального циклу у більш ранньому віці,

Початок менопаузи у пізнішому віці,

Народження дитини у пізньому віці або відсутність пологів взагалі,

Хвороби грудей або рак молочної залози (якщо на одній з грудей був рак, то висока ймовірність, що він з’явиться й на другій).

Постменопаузальна гормональна терапія.

Експерти з Клініки Майо зауважили, що від 5 до 10 відсотків випадків раку грудей пов'язані з генними мутаціями, які передаються з покоління в покоління.

Зокрема вчені ідентифікували ряд спадкових мутованих генів, які можуть збільшити ймовірність раку грудей. Найвідоміші з них: BRCA1 та BRCA2. До слова, ці ж гени значно збільшують ризик раку яєчників.

Що відомо про рак молочної залози у чоловіків

Жінки значно частіше страждають від раку грудей, ніж чоловіки. Приблизно 0,5 – 1% випадків раку грудей припадає на чоловіків.

Стас Островський “ Рак грудей набагато частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Частота захворювання у чоловіків становить менше одного пацієнта на 100 хворих жінок. В основному на рак грудей хворіють чоловіки старше 60 років. Рак грудей у ​​чоловіків розвивається аналогічно раку грудей у ​​жінок, тому лікування зазвичай таке ж. Метод лікування залежить від загального стану здоров'я, стадії захворювання, а також від характеристик пухлини”.

При цьому чоловіки з раком молочної залози з більшою ймовірністю помирають, ніж жінки з таким самим діагнозом – приблизно на 19%. Це може бути обумовлено менш здоровим способом життя та пізнішим виявленням онкології.

Лікування раку грудей у них здійснюється за тими ж принципами, що й у жінок. Але, на відміну від жінок, для чоловіків мамографія не є надто успішною. Для чоловічої діагностики чудово підходить скринінг.

До теми Симптоми раку грудей у чоловіків

Симптоми раку грудей: як та коли проводити самообстеження

Як правило, симптоми раку грудей включають:

Ущільнення або потовщення в грудях;

Зміна розміру, форми або зовнішнього вигляду грудей;

Ямочки, почервоніння або інші зміни на шкірі грудей;

Зміна зовнішнього вигляду соска або зміна шкіри навколо соска,

Аномальні виділення із сосків.

Рак грудей найчастіше проявляється у вигляді безболісного ущільнення або потовщення в грудях.

Саме тому важливо кожного місяця проводити самообстеження.

Акушер-гінеколог Ольга Романишин “Самообстеження потрібно проводити на 7 – 14 день циклу. Оптимально – на 7 – 9”.



Самодіагностика раку грудей / Інфографіка МОЗ

Важливо: Пульпація не вважається ефективним методом діагностики, тож навіть якщо ви не помітили новоутворень, не варто пропускати обов'язковий профілактичний огляд!

Якщо виявили ущільнення, не спішіть ставити собі діагноз та впадати в паніку

Якщо ви таки помітити гульку в грудях, це не обов’язково рак. До 90% новоутворень в грудях утворюються з безлічі причин і не є злоякісними. Це може бути фіброаденома, кіста, інфекція або просто збільшена молочна залоза.

Але, навіть якщо новоутворення в грудях не викликає болю, зверніться до лікаря не пізніше ніж через 1 – 2 місяці. Це важливо, оскільки чим раніше діагностувати онкологію, тим легше її лікувати.

Якщо ви не помітили ніяких змін, не варто забувати й про профілактичний огляд, який потрібно проходити щорічно. Молоді дівчата до 39 років, які не мають в сімейному анамнезі раку молочної залози, повинні робити УЗД грудей раз на рік.

Якщо у вашій родині були випадки раку молочної залози – повідомте про це лікаря. Він визначить, як часто та коли вам потрібно проходити діагностику. Також вас можуть направити на додаткові аналізи для визначення генетичних маркерів раку.

Ольга Романишин “До 40 років УЗД молочних залоз потрібно робити раз на рік, якщо немає нюансів. Після 40 років потрібно проходити мамографію”.

Мамографію потрібно проходити після 40 років, але 1 раз на 2 роки.

На пізніх стадіях ракові пухлини можуть роз'їдати шкіру і викликати відкриті виразки, але не обов'язково болючі. Якщо на грудях з’являються ранки, які не загоюються, зверніть на це увагу та зверніться до лікаря.

Рак грудей може поширитися на інші частини тіла і викликати безліч симптомів. Найчастішим проявом є лімфатичні вузли під пахвою, але їх не завжди можливо промацати.

Згодом ракові клітини можуть поширюватися на інші органи, зокрема на легені, печінку, мозок і кістки. Як тільки рак пошириться на інші органи, можуть з'явитися нові пов'язані з ним симптоми, такі як біль у кістках або головні болі.



Жінка робить мамографію – це зовсім не боляче / Фото Unsplash