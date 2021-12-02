Вони наголошують, що це суттєвий крок до появи ліків для складної форми раку – нейробластоми. Здебільшого вона вражає дітей.

Важливо Провели ледь не спецоперацію: українські лікарі врятували життя хворого на рак крові

Як зникла пухлина в гризунів

Фахівці з університетів Гетеборга та Гента вивчили вплив на нейробластому двох препаратів – інгібіторів ATR та інгібіторів ALK.

Через 14 днів лікування пухлина в мишей повністю зникла. В одній із них рецидив стався через 200 днів – це дуже великий термін для миші – але решта всіх тварин досі жива.

Самі вчені не очікували на такі разючі результати.

Ми вражені таким позитивним результатом. Дивно, що двотижневий протокол, який поєднує 2 точні препарати, міг призвести до повної регресії пухлини у двох незалежних моделях мишей із нейробластомою,

– зізналася Іоанна Шіджик, одна із дослідниць.

Нейробластома – що це? Це один із різновидів дитячого раку, що вражає симпатичну нервову систему. Хвороба може початися, наприклад, у надниркових залозах, але пухлини виникають по всьому тілу. У деяких випадках хвороба пропадає сама, але агресивні форми нейробластоми дають менш сприятливий прогноз.

Експерименти з культурами людських клітин

Крім того, в експериментах із культурами людських клітин вчені помітили такий самий патерн експресії РНК та білка, що й у мишей. Це доводить, що дослідники перебувають на правильному шляху.

Як це працює – вчені поки самі не знають

Поки що вчені не можуть відповісти на питання, як саме діє комбінація терапії. Є припущення, що імунна система мишей отримує сигнали від ракових клітин, які дозволяють їй знайти та знищити хвороботворні клітини.

При цьому, знайдені інгібітори лише уповільнюють зростання злоякісної пухлини, але не виправляють дефект на фундаментальному рівні. Тому необхідно знайти додаткові методи лікування високоризикової нейробластоми.

Увага! Бельгійські вчені нещодавно виявили, як доброякісна пухлина стає злоякісною.