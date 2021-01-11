Лабораторні експерименти демонструють, що ракові клітини сповільнюють метаболізм й активність під час хімієтерапії. Але вони можуть почати рости й розмножуватись тоді, коли умови знову стануть сприятливими.

Завдяки сучасному лікуванню можна позбутися від злоякісної пухлини. Але рецидиви виникають часто навіть після декількох років перерви. Вчені з канадської Онкологічної лікарні принцеси Маргарет виявили, що це можливо через те, що ракові пухлини переходять у стан "глибокого сну". Дослідження опубліковане у журналі Cell.

До теми Знайшли лікування агресивної форми раку легенів

Науковці провели лабораторні експерименти з клітинами людського раку прямої кишки. Після проведення хімієтерапії виявилось, що при появі відповідних токсичних речовин клітини реагують скоординовано, перестають активно рухатися і ділитися, що дозволяє їм знизити свої потреби в кисні й харчуванні.

Автори дослідження назвали цей стан "організмом, стійким до ліків" (Drug-Tolerant Persister – DTP). Вчені переконані, що будь-яка клітина пухлини у відповідних умовах може перейти до такої форми. І як тільки настають сприятливі умови, вона може знову повернутися до активного життя.

Це підтвердилось під час експериментів на мишах.

Результати експериментів на мишах

Фахівці хірургічним методом підсаджували гризунам ракові клітини, давали їм розвиватися, після чого проводили хімієтерапію.

Впродовж 8 тижнів лікування ріст пухлини зупинявся, але відновлювався після його припинення. Вчені забирали ці клітини й пересаджували наступним тваринам.

У наступних своїх господарів клітини теж розвивалися в пухлину, яка знову була здатна входити в стан DTP під час хімієтерапії, а потім відновлюватися.

Завдяки своєму відкриттю вчені знайшли новий підхід до лікування пухлин

Дослідники порівняли такі здібності ракових клітин зі здатністю багатьох тварин тимчасово зупиняти розвиток ембріонів в певних умовах. Обидва стани пов'язані зі змінами в регуляції механізмів аутофагії, "контрольованого самогубства" старих і хворих клітин. Вчені продемонстрували це, успішно знищивши пухлину поєднанням хімієтерапії з речовинами-інгібіторами аутофагії.