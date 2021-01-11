Ракові клітини впадають у "сплячку", щоб перечекати хімієтерапію: дослідження
Лабораторні експерименти демонструють, що ракові клітини сповільнюють метаболізм й активність під час хімієтерапії. Але вони можуть почати рости й розмножуватись тоді, коли умови знову стануть сприятливими.
Завдяки сучасному лікуванню можна позбутися від злоякісної пухлини. Але рецидиви виникають часто навіть після декількох років перерви. Вчені з канадської Онкологічної лікарні принцеси Маргарет виявили, що це можливо через те, що ракові пухлини переходять у стан "глибокого сну". Дослідження опубліковане у журналі Cell.
До теми Знайшли лікування агресивної форми раку легенів
Науковці провели лабораторні експерименти з клітинами людського раку прямої кишки. Після проведення хімієтерапії виявилось, що при появі відповідних токсичних речовин клітини реагують скоординовано, перестають активно рухатися і ділитися, що дозволяє їм знизити свої потреби в кисні й харчуванні.
Автори дослідження назвали цей стан "організмом, стійким до ліків" (Drug-Tolerant Persister – DTP). Вчені переконані, що будь-яка клітина пухлини у відповідних умовах може перейти до такої форми. І як тільки настають сприятливі умови, вона може знову повернутися до активного життя.
Це підтвердилось під час експериментів на мишах.
Результати експериментів на мишах
- Фахівці хірургічним методом підсаджували гризунам ракові клітини, давали їм розвиватися, після чого проводили хімієтерапію.
- Впродовж 8 тижнів лікування ріст пухлини зупинявся, але відновлювався після його припинення. Вчені забирали ці клітини й пересаджували наступним тваринам.
- У наступних своїх господарів клітини теж розвивалися в пухлину, яка знову була здатна входити в стан DTP під час хімієтерапії, а потім відновлюватися.
Завдяки своєму відкриттю вчені знайшли новий підхід до лікування пухлин
Дослідники порівняли такі здібності ракових клітин зі здатністю багатьох тварин тимчасово зупиняти розвиток ембріонів в певних умовах. Обидва стани пов'язані зі змінами в регуляції механізмів аутофагії, "контрольованого самогубства" старих і хворих клітин. Вчені продемонстрували це, успішно знищивши пухлину поєднанням хімієтерапії з речовинами-інгібіторами аутофагії.
Поділитися новиною