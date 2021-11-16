Пілотний проєкт МОЗ з вакцинації проти грипу: в аптеках щепили майже 2 тисячі людей
Джерело:МОЗ
У Києві закінчився унікальний пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках. За 5 днів у п’яти аптеках столиці щеплення отримали 1714 українців.
Чому не варто забувати про грип
Як зауважив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, попри пандемію коронавірусу українці не мають забувати й про інші хвороби. Особливо в сезон поширення гострих респіраторних інфекцій.
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Ігор Кузін
“Проєкт показав, що попит на вакцинацію поза межами лікувальних закладів є і він доволі високий. Тож МОЗ продовжує активну роботу над змінами до нормативно-правових актів, які дозволять втілити в Україні кращі європейські практики і зробить вакцинацію ще більш доступною.”
Що відомо про проєкт
Відомо, що проєкт з вакцинації проти грипу в аптеках ініціювала компанія Санофі. Він стартував у Києві 10 листопада. Узяти в ньому участь могла будь-яка повнолітня людина за умови купівлі вакцини будь-якого виробника в аптеці й попереднього безкоштовного огляду лікаря на місці.
Проєкт, який Санофі ініціювала цього року, отримав підтримку з боку держорганів охорони здоров'я, лікарської та аптечної спільноти, і підтвердив готовність України до впровадження таких передових світових практик. Для поширення цієї ініціативи у майбутньому потрібно впровадити низку законодавчих змін, зокрема надати можливість фармацевтам робити щеплення в аптеці,
– розповів Рамі Мруа, генеральний менеджер Санофі Пастер, бізнес-підрозділу по роботі з вакцинами Санофі в Україні.
Вакцинація проти грипу в Україні: що треба знати
- У цьому сезоні в Україні планують ввезти 1,25 мільйонів доз вакцин проти грипу від різних виробників.
- За інформацією Центру громадського здоров'я, з початку епідемічного сезону станом на 7 листопада проти грипу вакцинувались всього 34 894 українці.
- До груп ризику належать вагітні, діти та літні люди та люди з хронічними захворюваннями.