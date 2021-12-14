Рання стадія раку легенів в основному протікає безсимптомно. І поточний метод виявлення раку легенів (спіральну КТ) недоцільно використовувати як поширений скринінговий тест для населення, адже цей метод дорогий та несе радіаційну небезпеку.

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Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю знайшли спосіб, як діагностувати рак легенів за краплею крові на ранній стадії.

Як це працює

Науковці побудували модель прогнозування раку легенів, який базується на профілях метаболоміки в крові. Метаболоміка аналізує клітинні потоки метаболітів, щоб розшифрувати здорові та патологічні стани, вивчаючи метаболом – динамічний біохімічний комплекс, присутній у всіх клітинах, рідинах та тканинах тіла.

Наявність раку легенів може викликати зміни метаболітів у крові.

Як проводилось дослідження

Дослідники виміряли профілі метаболоміки в крові за допомогою магнітно-резонансної спектроскопії високої роздільної здатності – інструменту, який може досліджувати безліч сполук у живих клітинах, вимірюючи колективні реакції метаболітів.

Науковці провели скринінг десятків тисяч зразків крові, які зберігаються в біобанку MGH та інших організаціях та виявили 25 пацієнтів з не дрібноклітинним раком легенів. Ці люди здавали кров під час постановки діагнозу і як мінімум за 6 місяців до цього.

Надалі науковці зіставили зразки пацієнтів зі зразками 25 здорових людей.

Потім дослідники протестували свою модель в іншій групі з 54 пацієнтів використовуючи зразки крові, отримані до встановлення діагнозу раку.

Попереднє дослідження показало потенціал метаболоміки. Але вчені розуміють, що перш ніж почати використовувати нову модель на практиці, потрібно провести більш масштабні дослідження.