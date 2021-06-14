Анестезіолог-реаніматолог Дарина Симчук зазначила, що один із таких моментів РЗК стався під час 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2020 на рамках групи B між Данією і Фінляндією.

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Так, 29-річний півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, пише The Guardian з посиланням на лікаря датської команди Мортена Бозена.

Він перестав дихати. Ми провели серцеву реанімацію, і у нас вийшло повернути його. Наскільки ми були близькі від того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після одного розряду дефібрилятора, це досить швидко,

– сказав Бозен.

Лікар заявив, що вирішальну роль у порятунку Еріксена зіграла оперативність дій.

"Я б сказав, те, як швидко команда медиків на полі відреагувала, стало вирішальним. Найважливіший фактор – це час, який проходить від моменту зупинку серця до моменту, коли людина отримує допомогу. Цей час був недовгим", – додав він..

Раптова зупинка кровообігу – що це? РЗК – це припинення або значне погіршення механічної роботи серця, що характеризується відсутністю реакції хворого на подразники, відсутністю пульсу при пальпації та апное або агональним диханням.

Які причини раптової зупинки кровообігу

За статистикою, найчастішою причиною раптової зупинки кровообігу є життєвонебезпечні аритмії: фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія без пульсу.

В цей момент серце не стоїть повністю, його шлуночки серця хаотично скорочуються, "б’ються в конвульсіях", але не можуть злагоджено разом скорочуватись та качати кров,

– пояснила Дарина Симчук.

Що робити при РЗК:⠀

Перевірити дихання,

Відкрити дихальні шляхи,

Качати: 100-120 компресій серця за хвилину,

Якщо ви вмієте робити штучне дихання та маєте засоби захисту – 30 компресій (непрямий масаж серця) з подальшим здійсненням двох видихів в рот. Інші очевидці повинні зателефонувати 103.

За наявності автоматичного зовнішнього дефібрилятора і навичок користування ним – якнайшвидше "наліпіть на потерпілого електроди та виконуйте команди", додала медик.

"Прості речі рятують життя. Ми можемо не привести людину до свідомості прямо на місці події після РЗК, але можемо таким чином "протезувати" функцію серця до приїзду швидкої, де є більше обладнання та медикаменти", – заявила Дарина Симчук.

Медик зазначила, що навичкам реанімації навчають на курсах базової підтримки життя і їх освоїти може навіть дитина. Європейська рада реанімації зараховує на курси вже з 14 років.