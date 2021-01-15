У разі ускладнень від COVID-19 можна пройти реабілітацію за кошти Фонду соцстрахування
Працевлаштовані українці при наявності медичних показань зможуть пройти реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання.
Українці, які перехворіли на COVID-19 і отримали ускладнення, можуть пройти реаблітацію за рахунок Фонду соціального страхування, пише пресслужба фонду.
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Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, зокрема, вражати серцево-судинну та нервову систему людини, призводити до інвалідності. За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України,
– йдеться у повідомленні.
Пройти курс відновного лікування за кошти Фонду після перенесеної коронавірусної хвороби застраховані особи можуть на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.
Право на таке лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. Зокрема, у разі ускладнень за профілем кардіо-пульмонарної реабілітації та нейрореабілітації.
Лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності.
Як оформити лікування за кошти Фонду
- Після оформлення висновку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії лікарні) заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
- Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із санаторно-курортним закладом.
- 100% вартості відновлювального лікування покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Всі санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих осіб, додали у пресслужбі.
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