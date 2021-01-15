Працевлаштовані українці при наявності медичних показань зможуть пройти реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання.

Українці, які перехворіли на COVID-19 і отримали ускладнення, можуть пройти реаблітацію за рахунок Фонду соціального страхування, пише пресслужба фонду.

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Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, зокрема, вражати серцево-судинну та нервову систему людини, призводити до інвалідності. За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України,

– йдеться у повідомленні.

Пройти курс відновного лікування за кошти Фонду після перенесеної коронавірусної хвороби застраховані особи можуть на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

Право на таке лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. Зокрема, у разі ускладнень за профілем кардіо-пульмонарної реабілітації та нейрореабілітації.

Лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності.

Як оформити лікування за кошти Фонду

Після оформлення висновку ЛКК (лікарсько-консультативної комісії лікарні) заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із санаторно-курортним закладом.

100% вартості відновлювального лікування покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

У разі наявності питань або потреби в консультації щодо проходження реабілітації за кошти Фонду, застраховані особи можуть звертатись до відповідних управлінь виконавчої дирекції ФССУ за посиланням.

Всі санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих осіб, додали у пресслужбі.



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