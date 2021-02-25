Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова попросили прокоментувати ситуацію з вакцинацією проти COVID-19 в Україні.

Зокрема, наскільки ефективною була робота влади загалом та Міністерства охорони здоров'я зокрема у закупівлі вакцин.

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Що сказав Разумков про індійську вакцину, яку привіз Степанов

Голова Верховної Ради наголосив: "Ще кілька місяців тому ми говорили, і я також, що вакцина не повинна викликати сумнівів". Про вакцину ж, яку привіз міністр охорони здоров'я Максим Степанов зараз важко щось сказати.

Про цю вакцину мені особисто щось сказати важко. Я про неї почув буквально кілька днів тому, й об'єктивно коментувати її ефективність не можу,

– визнав Дмитро Разумков.

Він переконаний, що для держави і влади головне – це здоров'я людей, а отже – важливо, щоб вакцина була ефективною та визнаною у світі:

"Щоб вона не викликала відторгнення у громадян (маю на увазі передусім ментальне сприйняття)".

Коли влада анонсувала вакцинацію, мовилося про вакцини від Pfizer, AstraZeneca та інші відомі. "Ця ж вакцина для інформаційного простору України відносно нова", – зауважив спікер Ради. Тож щодо неї хотілося б почути фахову думку – не тільки українського МОЗ, а й міжнародних партнерів.

Ми ж говорили раніше про те, що вакцина повинна бути сертифікована, її мають використовувати в європейських державах, а ще й – бажано – виробляти,

– переконаний Разумков.

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Не на 100%: як Разумков оцінив дії влади у підготовці вакцинації

Спікер вважає, що "парламент виконав свої завдання" на законодавчому рівні:

"Ми забезпечили можливість привести в Україну вакцини і почати їх використовувати. Паралельно у бюджетному процесі передбачили гроші на вакцини".

Однак Разумков не може сказати, що "задоволений на 100%":

"Є недопрацювання, є помилки, є ще якісь моменти, які потребують виправлень, щось треба ще впроваджувати, але, думаю, на четвірку ми свою роботу виконали".

Іншим гілкам влади Дмитро Разумков оцінок давати не захотів, посилаючись на те, що це було б некоректно.

Зверніть увагу: 24 лютого в Україні зробили перші щеплення проти коронавірусу. Застосували при цьому саме вакцину CoviShield.



Перші вакцини ввели в Україні / Інфографіка 24 каналу

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