Про цю вакцину важко щось сказати, – Разумков про CoviShield, яку привіз Степанов

Джерело:Інтерфакс-Україна
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова попросили прокоментувати ситуацію з вакцинацією проти COVID-19 в Україні.
Зокрема, наскільки ефективною була робота влади загалом та Міністерства охорони здоров'я зокрема у закупівлі вакцин.
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Голова Верховної Ради наголосив: "Ще кілька місяців тому ми говорили, і я також, що вакцина не повинна викликати сумнівів". Про вакцину ж, яку привіз міністр охорони здоров'я Максим Степанов зараз важко щось сказати.
Про цю вакцину мені особисто щось сказати важко. Я про неї почув буквально кілька днів тому, й об'єктивно коментувати її ефективність не можу,
– визнав Дмитро Разумков.
Він переконаний, що для держави і влади головне – це здоров'я людей, а отже – важливо, щоб вакцина була ефективною та визнаною у світі:
Коли влада анонсувала вакцинацію, мовилося про вакцини від Pfizer, AstraZeneca та інші відомі. "Ця ж вакцина для інформаційного простору України відносно нова", – зауважив спікер Ради. Тож щодо неї хотілося б почути фахову думку – не тільки українського МОЗ, а й міжнародних партнерів.
Ми ж говорили раніше про те, що вакцина повинна бути сертифікована, її мають використовувати в європейських державах, а ще й – бажано – виробляти,
– переконаний Разумков.
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Спікер вважає, що "парламент виконав свої завдання" на законодавчому рівні:
Однак Разумков не може сказати, що "задоволений на 100%":
Іншим гілкам влади Дмитро Разумков оцінок давати не захотів, посилаючись на те, що це було б некоректно.
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