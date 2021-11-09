Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 8 листопада, на території України виявили 18 988 нових хворих на COVID-19. Цього ж дня в Україні зафіксували найвищу кількість померлих від коронавірусу за добу – 833. Ще 2 967 людей госпіталізували до лікарень, натомість 16 609 пацієнтів одужали.

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Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 127 461 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 53 555,

методом ІФА – 14 861

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

Скільки інфікованих виявили в кожній області

Київ – 1 204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2 042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1 021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1 352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1 516 випадків;

Полтавська область – 1 182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1 314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні Станом на 9 листопада в Україні офіційно підтвердили 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей. За весь час пандемії в Україні провели 14 930 139 досліджень методом ПЛР.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

В Україні понад 8 мільйонів вакцинованих проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу вакцинувалися 240 440 людей. 140 439 з них отримали першу дозу, 100 001 – другу.

Щеплення проводились 1 026 мобільними бригадами з імунізації, у 3 168 пунктах щеплення та у 418 центрах вакцинації населення.

У МОЗ наголошують: 91,1% госпіталізованих через COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодного щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу щепилися 11 546 723 людини.

11 546 721 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 19 584 775 ін'єкцій (і першою, і другою дозами).

В Одесі масово виписують COVID-пацієнтів з низькою сатурацією

Джерело: фейсбук Катерини Ножевнікової

В Одесі заповнені лікарні з хворими на COVID-19. Пацієнтів поголовно виписують з низькою сатурацією легенів.

Що робити, коли пацієнта хочуть виписати через негативний ПЛР-тест

Якщо у пацієнта сатурація нижче 94 на низькому потоці, а тест на коронавірус негативний, то його повинні перевести в терапевтичне відділення звичайної лікарні.

Якщо у терапевтичних лікарнях немає вільних місць, людину повинні залишити в COVID-відділенні до стабілізації сатурації.

Перелік професій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватись, розширили

Джерело: МОЗ

8 листопада МОЗ зареєструвало в Мін'юсті наказ №2393 від 1 листопада, згідно з яким перелік робітників професій, що підлягають обов'язковому щепленню, суттєво розширять.

Хто повинен вакцинуватися проти коронавірусу до 8 грудня:

Працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,

Установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,

Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року №83.

Ляшко розповів про позитивну динаміку з COVID-19 в Україні

Джерело: 24 канал

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що "в Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості COVID-пацієнтів". Однак, за його словами, ризик продовження зростання все ще високий.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Станом на 8 листопада у світі зареєстрували 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. У Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн. При цьому приблизно мільйон нових випадків припадає на кожні 4 дні й це лише у Європі.

При яких температурах найлегше підхопити грип та коронавірус

Джерело: Nature Communications

Погодні умови впливають на поширення вірусних інфекцій. Зокрема, для грипу та коронавірусу найсприятливішими будуть різні температури. Так, оптимальною температурою для поширення коронавірусної інфекції є температура 10 градусів тепла.

Найвищих показників індекс репродукції вірусу досягав за +8 – +18, при підвищенні температури до +20 він знову знижувався.

Під час аналізу вчені також порівняли коронавірус із вірусом грипу. Зниження температури повітря призводить до легшого поширення грипу, а оптимальна температура знаходиться в діапазоні від -5 до +5.

Нагадаємо, що ефективною профілактикою коронавірусної хвороби та грипу є вакцинація! В Україні є достатньо вакцин проти коронавірусу. Також уже доступні вакцини проти грипу.

Майже 40% одужалих після важкого COVID-19 отримали інвалідність

Джерело: Critical Care

Вчені з Університету Монаша дослідили вплив критичного перебігу коронавірусу. Нещодавнє дослідження показало, що через 6 місяців після одужання від важкого COVID-19 кожна п'ята людина померла, а майже 40% таких пацієнтів отримали нову інвалідність.

Через 6 місяців 43 з 212 (20,3%) пацієнтів померли;

42 зі ​​108 (38,9%) пацієнтів, які відповіли на дослідження, повідомили про нову непрацездатність;

Дослідження показало, що 71,3% пацієнтів, які вижили, повідомили про стійкі симптоми, такі як: задишка, втрата сил, втома, головний біль і втрата нюху та смаку після одужання;

У всіх сферах спостерігалося значне зниження якості життя, пов'язаного зі здоров'ям. Але деякі учасники повідомили про нові проблеми з мобільністю (33,9%), звичайною діяльністю (43,2%), болючими відчуттями (34,2%) та когнітивними порушеннями (33,3%).

Таблетки від Pfizer: що відомо про інноваційний препарат

Джерело: Pfizer

Американська фармкомпанія оголосила про успішне завершення ІІ фази клінічних випробувань нового препарату проти COVID-19 під назвою Paxlovid. Ефективність у зниженні ризику госпіталізації та смертності становила 89% — ці дані виявилися настільки разючими, що виробник запросив у FDA дозвіл на екстрене застосування ліків.

Серед пацієнтів, які приймали новий препарат через три дні після появи симптомів, до лікарні потрапили лише 0,8%, тоді як у контрольній групі цей показник становив 7%. Сім добровольців, які отримували плацебо, померли, смертей у групі, яка приймала Paxlovid, не було.

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