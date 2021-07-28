Адаптація людини до переведення годинників навесні й восени залежить від її ДНК. Але вчені зауважили, що навіть при швидкій перебудові організму переведення годинників не несе ніякої користі.

До теми Світ підлаштований під "жайворонків": "сови" удвічі частіше стикаються з проблемами

Доцільність переведення годинників на літній час обговорюється ще з позаминулого століття, але перша і єдина причина цих дій – економічна вигода, яка знижує рівень споживання електроенергії.

На перший погляд, переведення часу на годину не здається чимось серйозним. Але відомо, що збій циркадних ритмів в організмі людини негативно позначається на її самопочутті.

Науковці з університету Мічигану виявили, що адаптація організму до літнього часу залежить від ДНК людини.

Як проводилось дослідження

Вчені проаналізували геном понад 800 молодих лікарів, яких потім розподілили на групи сов і жайворонків. Відомо, що сови люблять пізніше лягати та вставати, а жайворонки – навпаки. Перехід на літній час показав значну різницю між ними в тривалості адаптації.

Хто найгірше переносив переведення годинника:

Жайворонки адаптувалися до переведення годинників за кілька днів,

Натомість сови мучилися більше ніж тиждень, аби прийти в ритм і повернутися до звичного режиму сну.

Ці результати вказують на ще одну вагому причину для скасування переходу на літній час. З попередніх досліджень відомо, що літній час впливає на частоту серцевих нападів, ДТП та інших подій,

– заявила авторка роботи Маргіт Бурмейстер.

Вчені переконані, що їхня робота наочно демонструє ступінь відмінностей між людьми навіть у відповідь на такі незначні, на перший погляд, чинники. Детальніше вивчення цих механізмів дозволить краще зрозуміти сильні й слабкі сторони організму людини.