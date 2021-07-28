Реакція на переведення годинників залежить від ДНК
Джерело:Futurity
Кожної весни переведення годинників на літній час позбавляє людей години сну. Вчені зі США виявили, що адаптація кожної людини до нових умов дуже індивідуальна.
Адаптація людини до переведення годинників навесні й восени залежить від її ДНК. Але вчені зауважили, що навіть при швидкій перебудові організму переведення годинників не несе ніякої користі.
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Доцільність переведення годинників на літній час обговорюється ще з позаминулого століття, але перша і єдина причина цих дій – економічна вигода, яка знижує рівень споживання електроенергії.
На перший погляд, переведення часу на годину не здається чимось серйозним. Але відомо, що збій циркадних ритмів в організмі людини негативно позначається на її самопочутті.
Науковці з університету Мічигану виявили, що адаптація організму до літнього часу залежить від ДНК людини.
Як проводилось дослідження
Вчені проаналізували геном понад 800 молодих лікарів, яких потім розподілили на групи сов і жайворонків. Відомо, що сови люблять пізніше лягати та вставати, а жайворонки – навпаки. Перехід на літній час показав значну різницю між ними в тривалості адаптації.
Хто найгірше переносив переведення годинника:
- Жайворонки адаптувалися до переведення годинників за кілька днів,
- Натомість сови мучилися більше ніж тиждень, аби прийти в ритм і повернутися до звичного режиму сну.
Ці результати вказують на ще одну вагому причину для скасування переходу на літній час. З попередніх досліджень відомо, що літній час впливає на частоту серцевих нападів, ДТП та інших подій,
– заявила авторка роботи Маргіт Бурмейстер.
Вчені переконані, що їхня робота наочно демонструє ступінь відмінностей між людьми навіть у відповідь на такі незначні, на перший погляд, чинники. Детальніше вивчення цих механізмів дозволить краще зрозуміти сильні й слабкі сторони організму людини.