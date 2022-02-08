Зокрема, у відомстві наголосили, що головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення.
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Як відрізнити інфікування коронавірусом від реакції на вакцинацію
Варто пам'ятати, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину. А найкращим способом визначити, чи дійсно у вас COVID-19, є тестування.
Симптоми тривають кілька днів
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: так, це можливо.
Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Втома
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: так.
Підвищення температури
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: так.
Головний біль
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: так.
Кашель
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Задишка
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Біль у горлі
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: так.
Втрата/спотворення смаку та/або запаху
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Труднощі з концентрацією уваги
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності
- При COVID-19: так.
- Після щеплення: ні.
Які відрізнити реакцію на вакцину від коронавірусу / Інфографіка МОЗ
Коронавірусна хвороба також може супроводжуватися ускладненнями:
- пневмонією;
- проблемами з нирками та/або серцем;
- запаленнями нервової системи;
- загостренням хронічних хвороб тощо.
- Реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.
У МОЗ нагадали, що захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація.
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