Зокрема, у відомстві наголосили, що головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення.

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Як відрізнити інфікування коронавірусом від реакції на вакцинацію

Варто пам'ятати, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину. А найкращим способом визначити, чи дійсно у вас COVID-19, є тестування.

Симптоми тривають кілька днів

При COVID-19: так.

Після щеплення: так, це можливо.

Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Втома

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Підвищення температури

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Головний біль

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Кашель

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Задишка

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Біль у горлі

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.

Втрата/спотворення смаку та/або запаху

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Труднощі з концентрацією уваги

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.

Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Які відрізнити реакцію на вакцину від коронавірусу / Інфографіка МОЗ

Коронавірусна хвороба також може супроводжуватися ускладненнями:

пневмонією;

проблемами з нирками та/або серцем;

запаленнями нервової системи;

загостренням хронічних хвороб тощо.

Реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.

У МОЗ нагадали, що захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація.

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