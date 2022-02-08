Реакція на вакцину чи симптоми COVID-19: як не сплутати

8 лютого 2022 , 19:21
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Джерело:

МОЗ

Після вакцинації проти COVID-19 людина може відчувати симптоми, які нагадують ознаки хвороби. Як не сплутати реакцію організму на вакцину з коронавірусом – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, у відомстві наголосили, що головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення. 

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Як відрізнити інфікування коронавірусом від реакції на вакцинацію

Варто пам'ятати, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину. А найкращим способом визначити, чи дійсно у вас COVID-19, є тестування.

Симптоми тривають кілька днів

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: так, це можливо.

Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.

Втома

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: так.

Підвищення температури

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: так.

Головний біль

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: так.

Кашель

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.

Задишка

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.

Біль у горлі

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: так.

Втрата/спотворення смаку та/або запаху

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.

Труднощі з концентрацією уваги

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.

Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності

  • При COVID-19: так.
  • Після щеплення: ні.


Які відрізнити реакцію на вакцину від коронавірусу / Інфографіка МОЗ

Коронавірусна хвороба також може супроводжуватися ускладненнями:

  • пневмонією;
  • проблемами з нирками та/або серцем;
  • запаленнями нервової системи;
  • загостренням хронічних хвороб тощо.
  • Реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.

У МОЗ нагадали, що захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація.

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Автор: Анастасія Лукашевська