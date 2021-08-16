Лікар-імунолог Федір Лапій нагадав, що побічні реакції на вакцину є цілком нормальними. І від них не потрібно панікувати.
До теми У ЄС вивчають нові побічні реакції вакцин Pfizer і Moderna: як вони проявляються
Нормальні побічні реакції на вакцину:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі;
- нудота;
- втомлюваність;
- сонливість чи безсоння;
- запаморочення.
Коли потрібно звернутися до лікаря
Усі вищеперераховані реакції минають за декілька днів. Але якщо симптоми не минули або ж самопочуття погіршується, тоді потрібно чим швидше звернутися до сімейного лікаря.
Єдиним справжнім протипоказанням до щеплення проти COVID-19 є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, зокрема, анафілактичний шок. Він може виникнути лише впродовж 15 – 30 хвилин після ін'єкції. Саме тому лікарі просять вакцинованих залишатися в кабінеті щеплень під їхнім наглядом цей відрізок часу. Якщо у вас була алергічна реакція на попередні вакцини, обов'язково скажіть про це лікарю.
- утруднене дихання,
- набряк обличчя чи горла,
- прискорене серцебиття,
- висипи на всьому тілі,
- запаморочення або слабкість.