Реакції на вакцинацію проти коронавірусу: що є нормою і коли звернутися до лікаря

Відомо, що щеплення проти коронавірусу може викликати побічні реакції. Медики пояснили, які симптоми є нормальними, а після яких потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Лікар-імунолог Федір Лапій нагадав, що побічні реакції на вакцину є цілком нормальними. І від них не потрібно панікувати.

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Нормальні побічні реакції на вакцину:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі;

нудота;

втомлюваність;

сонливість чи безсоння;

запаморочення.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Усі вищеперераховані реакції минають за декілька днів. Але якщо симптоми не минули або ж самопочуття погіршується, тоді потрібно чим швидше звернутися до сімейного лікаря.

Єдиним справжнім протипоказанням до щеплення проти COVID-19 є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, зокрема, анафілактичний шок. Він може виникнути лише впродовж 15 – 30 хвилин після ін'єкції. Саме тому лікарі просять вакцинованих залишатися в кабінеті щеплень під їхнім наглядом цей відрізок часу. Якщо у вас була алергічна реакція на попередні вакцини, обов'язково скажіть про це лікарю. ​

Ознаки анафілактичного шоку:

утруднене дихання,

набряк обличчя чи горла,

прискорене серцебиття,

висипи на всьому тілі,

запаморочення або слабкість.