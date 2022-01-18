На початку пандемії COVID-19 вчені прогнозували, що багато регіонів світу можуть ніколи не досягти колективного імунітету до коронавірусу. Чи змінилась ситуація наразі?

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На жаль, експерти відзначили, що проблема залишається актуальною і сьогодні. Колективний імунітет проти COVID-19 малореальний. І це при тому, що вакцини стали доступними в багатьох країнах і частина людей отримали імунітет за допомогою вакцинації, ревакцинації, або після того, як перехворіли.

У чому проблема

Поріг колективного імунітету сприйняли як універсальну ціль, яку потрібно реалізувати, щоб зупинити пандемію. Однак "поріг" мінливе поняття: він залежить від того, наскільки активно вірус передається, і від поведінкових та імунологічних особливостей населення.

Так, якщо вірус високотрансмісивний (тобто здатний швидше інфікувати людей), в такому випадку більшій частині населення знадобиться імунітет, щоб зупинити його поширення.

І навпаки, якщо вірус повільніше передається або населення не дуже "мобільне" (тобто менше мандрує між країнами), тим менше людей повинні отримати імунітет, щоб уповільнити поширення хвороби.

У кожному випадку поріг колективного імунітету буде різним!

Мутації коронавірусу вплинули на "поріг" колективного імунітету

Оригінальний штам вірусу Sars-CoV-2 до того часу, як не мутував, мав поріг колективного імунітету, який оцінювали в 60 – 75%.

Але нові та більш трансмісивні варіанти, такі як Дельта та Омірон, ймовірно, мають поріг колективного імунітету понад 80 – 90%.

Важливо! Експерти зауважили, що насправді проти Омікрону наявний імунний захист набагато нижчий, хоча захист від важкого перебігу захворювання все ще вважається високим. Але навіть якщо 90% населення буде вакциновано, навряд чи поширення Омікрону вдасться зупинити.

Вплив карантинних заходів

Носіння масок, віддалена робота та соціальна дистанція, можуть уповільнити поширення вірусу.

Але оскільки карантинні заходи будуть то посилюватися, то послаблюватися в різних популяціях, передача вірусу знову пришвидшиться, підвищуючи поріг колективного імунітету.

Минулого року вчені сподівались, що світ наближався до порогу колективного імунітету завдяки вакцинації та отримання антитіл після перенесеної хвороби. Але через рік після старту вакцинальної кампанії проти COVID-19 у світі все ще фіксують масштабні спалахи захворюваності, зокрема в країнах, де імунітет населення та показники вакцинації на досить високому рівні.

Нові хвилі коронавірусу спровокували мутовані варіанти вірусу Дельта та Омікрон, адже ці штами є заразнішими, як наслідок, вони швидше поширюються. Крім того, штами мають здатність частково уникати імунітету, що зробило більшу частину людей знову вразливими до вірусу.

Такі тенденції вказують на те, що люди можуть і не досягнути порогу колективного імунітету, попри вакцинацію.

Перехід від пандемії до ендемії

Вчена Дженні Лавін та її колеги спрогнозували: як і інші коронавіруси, що зараз викликають звичайну застуду у людей, COVID-19 зрештою перейде в легку інфекцію, яка продовжить циркулювати серед населення, але без важкого перебігу хвороби, оскільки люди будуть піддаватися впливу вірусу в ранньому віці та отримувати імунітет. Тобто, коронавірус стане ендемічним.

Як тільки це станеться, імунітет, що блокує інфекцію, швидко зменшиться, тому вірус все ще буде легко поширюватися, але захист від важкого перебігу захворювання триватиме довше, що призведе до переходу вірусу до молодших вікових груп.

Увага! Випадків важкого перебігу захворювання, які в першу чергу вражають дорослих без імунітету, ймовірно, поменшає.

Як швидко відбудеться "перехід"

Втім, світ ще не на цьому етапі. Вчені зауважили, що карантинні заходи для уповільнення поширення вірусу все ще потрібні, щоб уникнути сплеску госпіталізацій і смертей.

Вакцинація і періодичне посилення карантинних обмежень теж важливі.

Чому важливо продовжувати вакцинацію

Неконтрольоване поширення COVID-19 у невакцинованих регіонах все ще може спричини появу нових варіантів вірусу, які продовжать викликати важкий перебіг захворювання.

Попри те, що Омікрон здебільшого викликає відносно легший перебіг хвороби, ніж попередні штами вірусу, значне поширення інфекції все ще може перевантажити лікарні та медичні системи.

Як підготуватись до ендемії

До ендемічного COVID-19 варто почати підготовку вже зараз, зокрема, покращити доступ до вакцин, масок і тестів.

Шукати нові ефективні методи лікування, щоб запобігти важкому перебігу хвороби і забезпечити соціальну підтримку для людей, які борються з довгостроковими наслідками COVID-19.

Також важливо зміцнити інфраструктуру охорони здоров'я, щоб запобігти майбутнім пандеміям, встановити правила для безпечнішого робочого середовища.

Висновок! COVID-19 не зникне, але з ним можна впоратися за допомогою поміркованої політики та колективних дій.